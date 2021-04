Nuki und die Österreichische Post testen Zustellung bis in den Wohnraum

Was passiert mit einem Paket, wenn niemand die Tür öffnet? Nach Plänen von Nuki und der Post in Österreich soll die Zustellung in Zukunft direkt in den Wohnraum erfolgen. Für diese „In-Home Delivery“ sucht man derzeit 100 Testkunden in Wien, Graz und Niederösterreich.

Die Idee klingt zunächst einmal ganz einfach: Ist man nicht zuhause, kann der bekannte Stammzusteller die mit einem Nuki Smart Lock ausgestattete Tür öffnen, das Paket abstellen und die Tür wieder schließen. Für zusätzliches Vertrauen während dieses Vorgangs soll eine optionale Kamera schaffen, die den gesamten Vorgang aufnimmt und in der Cloud speichert.

Das smarte elektronische Türschloss von Nuki kann dabei ausschließlich vom bekannten Stammzusteller geöffnet werden, der dann bei Abwesenheit der Empfänger die Pakete hinter der Tür, auf der definierten Matte ablegt. Sobald die Tür geöffnet wird, zeichnet eine Kamera von A1 die Szene auf, bis die Tür wieder sicher verschlossen ist. Zeitgleich erhält der Paketempfänger auf Wunsch eine Push-Nachricht auf seinem Telefon inklusive Video.

Solltet ihr aus einer der teilnehmenden Regionen stammen und die Geschichte selbst ausprobieren wollen, könnt ihr euch jetzt als Testkunde bewerben. Weitere Informationen dazu findet ihr auf www.post.at/vorzimmer-zustellung.