Nur 12,49 Euro: 10.000 mAh Powerbank mit Schlaufen-Kabel

Ich bin heute mal wieder mit dem Zug unterwegs und habe mich für die flache und magnetische Anker Nano Powerbank mit 5.000 mAh entschieden. Falls ihr nicht ganz so viel Geld ausgeben wollt und euch etwas mehr Kapazität wünscht, dann hätten wir einen Tipp von Iniu für euch. Der Hersteller bietet aktuell nämlich einen 50-Prozent-Coupon für eines seiner Modelle.

Die Iniu Powerbank mit 10.000 mAh und einem integrierten Kabel kostet offiziell 29,99 Euro. Sie ist ohnehin schon auf 24,99 Euro reduziert, mit dem Aktionscode auf der Produktseite sinkt der Preis auf sehr starke 12,49 Euro (Amazon-Link).

Statt eines einziehbaren Kabels bietet die Powerbank ein Schlaufen-Kabel. Das ist zwar recht kurz, aber eben fest integriert und somit immer dabei. Bis zu 45 Watt Leistung sind damit möglich, wobei nach einiger Zeit auf rund 30 Watt gedrosselt wird. Das ist für iPhone und iPad allerdings immer noch mehr als ausreichend.

Ein integriertes Kabel und zwei zusätzliche Anschlüsse

Zusätzlich zum integrierten Kabel bietet die Powerbank einen USB-C-Anschluss und einen klassischen USB-A-Port. Die Leistung reduziert sich bei drei angeschlossenen Geräten allerdings deutlich – sollte das ein häufiger Einsatzzweck bei euch sein, würden wir definitiv zu besser ausgestatteten Modellen greifen.

Pluspunkt gibt es dagegen für die Größe. Die 10k Powerbank von Iniu ist nur 11 x 7 x 1,8 Zentimeter „groß“ und passt damit in jede Hand- oder Hosentasche. Ganz witzig ist die Status- und Kapazitätsanzeige, die in Form einer blau leuchtenden Katzen-Tatze in die Powerbank integriert ist.

12,49 Euro sind auf jeden Fall ein richtig guter Preis, für den ihr einen soliden Gegenwert bekommt. Leider wissen wir nicht, wie lange der Rabattgutschein bei Amazon gültig ist. Bei Interesse solltet ihr daher schnell zuschlagen, bevor das Angebot vorbei ist.