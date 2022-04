Ohne Werbung und In-App-Käufe: Rovio veröffentlicht „neue“ Version von Angry Birds

Im Juni letzten Jahres wurde auf Apple Arcade Angry Birds Reloaded veröffentlicht, ein Ableger des Klassikers mit ein paar neuen Elementen. Kurz danach hatte man angekündigt, dass man das Original 2022 als neue Version zurück in den App Store bringen wird. Und ab sofort könnt ihr „Rovio Classics: Angry Birds“ (App Store-Link) für 99 Cent kaufen und den Klassiker wie früher ohne Werbung und In-App-Käufe genießen.

Rovio-CEO Alex Pelletier-Normand:

„Wir sind sehr dankbar, dass wir eine so großartige Community von engagierten Fans haben, denen unsere Spiele sehr am Herzen liegen. Angry Birds hat so viele Menschen berührt und war ein wichtiger Bestandteil der mobilen Spiele. Nachdem wir den Aufschrei unserer Fans gehört hatten, mussten wir einfach einen Weg finden, um Angry Birds zurückzubringen.“