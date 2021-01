Old Man’s Journey: Tolles Abenteuer kostet nur noch 1,09 Euro

Im Mai 2017 sind wir erstmals mit Old Man’s Journey (App Store-Link) in Kontakt gekommen. Bis heute pflegen die Entwickler ihr Spiel, allerdings gab es in den letzten zwei Jahren lediglich Anpassungen für neue Geräte und Fehlerbehebungen. Statt 5,49 Euro kostet das Spiel nur noch 1,09 Euro.

Old Man’s Journey ist ein Spiel zum Abschalten und kommt ohne besonders knifflige Rätsel aus. Stattdessen soll man das Spiel und die darin geschaffene Atmosphäre genießen können. Und das klappt wunderbar: Bereits zum Start des Spiels wird man mit auf die Reise des alten Mannes genommen. Die Steuerung ist dabei denkbar einfach und wird ohne großen Text erklärt: Die verschiedenen Ebenen der Umgebung können ganz einfach mit dem Finger nach oben und unten verschoben werden, solange der alte Mann nicht darauf steht. Auf diese Art und Weise muss man einen Weg erschaffen, über den die Spielfigur das Ziel erreichen kann.

Die Spieldauer ist allerdings mit rund 90 Minuten knapp bemessen – beim aktuellen Verkaufspreis von nur 1,09 Euro geht das aber in Ordnung. Falls euch das nicht stört, bekommt ihr mit Old Man’s Journey ein bildgewaltiges Erlebnis, das mit einer fantastischen Aufmachung und einer spannenden Geschichte punkten kann.