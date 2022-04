PACE Drive: Tanken-App bietet 8 Cent Rabatt pro Liter

Im Januar 2020 haben wir euch die Tanken-App PACE Drive (App Store-Link) erstmals vorgestellt, damals konnte man aber noch nicht per App bezahlen. Das hat sich geändert und nun gibt es sogar eine spannende Aktion, bei der ihr beim Tanken Geld sparen könnt – das ist bei den aktuellen Preisen sicherlich sehr willkommen.

Dazu müsst ihr euch in der PACE Drive App registrieren und das Mobile Bezahlen aktivieren. An teilnehmenden Tankstellen, das sind rund 3000 in Deutschland, könnt ihr dann 8 Cent pro Liter sparen. Bezahlen müsst ihr euren Tankvorgang zwingend mit giropay/paydirekt (nicht über ING, comdirect, OLB) und könnt im Aktionszeitraum bei maximal 5 Tankvorgängen mit jeweils maximal 100 Litern sparen.

Die Details im Überblick