Tech-Startup PACE: Veröffentlichung neuer Tank-App PACE Drive

Im Rahmen des Forschungs- und Innovationsprogramms der Europäischen Union „Horizon 2020“ hat das Tech-Startup PACE Telematics eine Summe von 2 Millionen Euro erhalten. Bekannt ist das junge Unternehmen aus Karlsruhe neben Servicelösungen für den Automobil-Markt nun auch für die Tank-App PACE Drive, die seit einigen Wochen im deutschen App Store zum Download bereit steht.

Das von der EU als „High Quality Project“ geförderte Startup veröffentlichte als erste Maßnahme die PACE Drive (App Store-Link) Tank-App, die als iPhone-Anwendung kostenlos und ohne Werbung bzw. In-App-Käufe oder Abonnements zu verwenden ist. Der Download der App ist etwa 63 MB groß und benötigt zur Installation iOS 11.0 oder neuer auf dem Gerät. Auch eine deutsche Lokalisierung ist mit an Bord.

Nächstes Projekt: Bargeldloses Auftanken an Tankstellen

PACE Drive hat es sich zur Aufgabe gemacht, alle Tankstellen im näheren Umkreis des Users inklusive Öffnungszeiten, Ausstattung, aller Spritsorten, Serviceleistungen und Zahlungsmethoden anzuzeigen. Neben Diesel, Super, Super E10 und SuperPlus stehen auch Premium-Kraftstoffe wie Premium Benzin, Premium Diesel und Benzin E85 als Auswahl bereit, die Suche kann zudem auch in anderen Ländern Europas erfolgen. Derzeit listet PACE Drive Informationen für Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Portugal auf.

Auch für 2020 hat PACE bereits einige Pläne. „Im Laufe des ersten Quartals 2020 wird zudem das so genannte ‚PACE Connected Fueling‘, also bargeldloses Auftanken, an Tankstellen deutschlandweit möglich sein“, bericht PACE in einer E-Mail an uns. „Diese Möglichkeit, die Tankrechnung direkt an der Zapfsäule mobil mit dem Handy zu bezahlen, wird auch kostenlos in der PACE Drive-App verfügbar sein.“ Man darf also gespannt sein, was das Startup in nächster Zeit noch alles realisieren wird – die finanziellen Mittel sind dank der EU-Förderung auf jeden Fall gegeben. PACE Drive sorgt jedenfalls jetzt schon mit einer Durchschnittswertung von 4,8 Sternen im App Store für Furore.

Wie gefällt euch PACE Drive? Habt ihr die Tank-App schon ausprobiert? Oder setzt ihr auf eine andere App, um Benzinpreise zu checken und vergleichen? Wir freuen uns wie immer auf eure Kommentare.