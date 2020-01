The White Door: Tolles, aber etwas kurzes Rusty-Lake-Abenteuer

Mit The White Door (App Store-Link) haben wir die erste richtig tolle Neuerscheinung des neuen Jahres. Das Point-and-Click-Adventure von den Machern der Cube-Escape- und Rusty-Lake-Serie hat mich bereits wenige Momente nach der Installation vollends überzeugen können. Für 3,49 Euro könnt auch hier die gut 130 MB große Anwendung auf euer iPhone oder iPad laden.

In dem Spiel wird die Geschichte von Robert Hill erzählt, der eines morgens in einer psychiatrischen Klinik aufwacht, sich allerdings an nichts erinnern kann. In der Beschreibung lassen uns die Entwickler wissen: „Führe ihn durch den strengen Tagesablauf der Klinik, tauche in die Welt seiner Träume ein und hilf ihm, sein Gedächtnis wiederherzustellen.“

Eine tolle Geschichte mit interaktiven Elementen

Die Umsetzung des Abenteuers ist meiner Meinung nach mehr als gelungen, insbesondere die Gestaltung des Alltags in der Klinik ist erstklassig. Zudem gibt es immer wieder Rückblenden in das frühere Leben von Robert Hill, so dass sich das gesamte Puzzle langsam zusammenfügt.

Interaktiv wird The White Door dabei an mehreren Stellen. Immer wieder gilt es kleine Rätsel zu lösen, so muss man etwa der Krankenschwester das richtige Alter oder den Namen des früheren Arbeitgebers nennen. Hinweise darauf verstecken sich im Krankenzimmer. Auch in den Träumen greift man immer mal wieder ein und muss beispielsweise ein Auto zum Firmengelände lenken.

Trotzdem ist The White Door absolut für Einsteiger geeignet, der Schwierigkeitsgrad fällt sehr human aus. Gerade das macht aber den Charme des Spiels aus: Man muss oftmals nur kurz überlegen und nicht stundenlang knobeln. The White Door ist ein Spiel zum Abschalten, zum Vergessen des Alltags.

Zwei kleine Hinweise möchte ich euch noch mit auf den Weg geben. Bei mir ist The White Door auf Englisch gestartet, die Sprache lässt sich aber in den Einstellungen über das Globus-Symbol ändern. Zudem ist der ganze Spaß nach knapp 90 Minuten schon wieder vorbei – das sollte man vor dem Kauf beachten.