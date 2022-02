Perfekt für Time Machine Backups: Externe Festplatten von Seagate im Angebot

Eine kurze Frage in die Runde: Habt ihr für euren Mac ein Time Machine Backup angelegt? Ich könnte jedenfalls nicht nachvollziehen, wenn das nicht der Fall ist. Selbst wenn mittlerweile immer mehr Dateien in der iCloud gespeichert werden können, ist die Time Machine so etwas wie die Lebensversicherung für jede Mac-Seele.

Und das hat aus meiner Sicht zwei Gründe. Zunächst einmal kann es natürlich vorkommen, dass euer Mac das Zeitliche segnet. Die Gründe sind vollkommen egal – aber eure Daten vermutlich nicht. Mit einem Time Machine Backup ist das Einspielen der gesicherten Daten auf einen neuen Mac ein Kinderspiel. Das gilt natürlich auch dann, wenn ihr geplant auf einen neuen Mac umsteigt.

Der zweite Grund ist die Versionshistorie von Dateien, die Apple mit der Time Machine auch außerhalb der iCloud bietet. Nicht nur ein gelöschter Ordner, sondern auch eine geänderte Datei kann ganz einfach aus der Vergangenheit zurückgeholt werden. Mir hat das in den letzten Jahren mehrfach sehr viel Arbeit erspart.

Drei verschiedene Seagate-Festplatten derzeit zum Bestpreis erhältlich

Für Time Machine eignen sich meiner Meinung nach 2,5 Zoll Festplatten wunderbar. Diese werden über klassisches USB 3.0 verbunden und benötigen keine externe Stromversorgung. Im Vergleich zu schnellen SSDs sind sie zudem deutlich günstiger, auf die Geschwindigkeit kommt es hier in erster Linie ja nicht an.

Besonders günstigen Speicher bekommt ihr derzeit bei Amazon, hier sind drei Modelle von Seagate mit 1 TB, 2 TB oder 4 TB zu Internet-Bestpreisen erhältlich:

Abhängig von der Speicherkapazität eures Macs könnt ihr euch für eines der vier Modelle entscheiden. Time Machine arbeitet auch hier recht intelligent: Nach einem vollständigen Backup werden alle veränderten oder neuen Dateien gesichert. Ist die Festplatte komplett gefüllt, werden automatisch die älteren Versionen von Dateien entfernt, um Platz für neue Daten zu schaffen.