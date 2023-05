Pinball vs Solitaire: Arcade-Kartenspiel als Premium-Game neu im App Store

Pinball-Games und Solitär-Kartenspiele erfreuen sich im deutschen App Store großer Beliebtheit. Mit Pinball vs Solitaire (App Store-Link) gibt es nun allerdings eine Neuerscheinung, die genau diese beiden Genres in einem einzigen Spiel zu kombinieren versucht. Pinball vs Solitaire ist nur rund 12 MB groß, kann auf iPhones und iPads geladen werden, benötigt iOS/iPadOS 12.0 oder neuer und steht zum Preis von 2,99 Euro in englischer Sprache bereit.

Der Entwickler von Pinball vs Solitaire, Sam Hardy, beschreibt seine Neuerscheinung im App Store mit den Worten, „Ein einzigartiges Arcade-Kartenspiel: Benutze Flipper, um Karten zu sammeln und ein Solitär-Deck zu vervollständigen. Das Spiel kombiniert ein klassisches Kartenspiel mit der kultigen Flipper-Mechanik.“

Nach dem Start gibt es in Pinball vs Solitaire zunächst ein kleines Tutorial, in dem die wichtigsten Aktionen und Ziele im Spiel vorgestellt werden. Das Gameplay selbst gestaltet sich dann aber wirklich simpel: Tippt man auf die linke Bildschirmhälfte, wird der linke Flipper bewegt, tippt man auf die rechte Hälfte, bewegt sich der rechte Flipper.

Simples Gameplay und wenig Solitär-Elemente

Mehr Einflussmöglichkeiten hat man nicht und muss mit diesen Voraussetzungen versuchen, die im Flipperbild integrierten Kartensets nach und nach durch Berühren mit der Flipperkugel vom König bis herunter zum Ass zu verkleinern. Hat man alle vier Kartensets entfernt, gilt das Level als bestanden. Insgesamt gibt es hunderte Level, so dass man mit Pinball vs Solitaire eine ganze Zeit lang beschäftigt sein sollte. Entwischt die Flipperkugel den beiden Paddles und fällt ins Loch, heißt es, das Level von neuem zu beginnen.

Während des Flipperns gibt es zudem kleine Extras in Form von auftauchenden Münzen. Diese können im späteren Spielverlauf dazu verwendet werden, neue Flipperkugeln zu kaufen. Wer nicht schnell genug Münzen generiert, kann diese in einem In-Game-Shop für echtes Geld nachkaufen. Auch Leaderboards und tägliche Belohnungen stehen in der App Store-Neuerscheinung bereit.

Ich persönlich würde Pinball vs Solitaire eher als Flipper-Game bezeichnen, da sich die Solitär-Elemente lediglich auf das Sammeln der Kartensets beschränkt. Wirkliche Kartenaktionen hat man in diesem Spiel nicht zu tätigen. Solltet ihr euch aber für ein simples Pinball-Game mit einem kleinen Solitär-Twist begeistern können, ist Pinball vs Solitaire durchaus eine Überlegung wert.