Pixelmator für iOS: Version 2.7 mit Unterstützung für Pixelmator Pro-Dokumente

Die Bildbearbeitungs-App Pixelmator (App Store-Link) erfreut sich auch unter iOS und iPadOS immer noch großer Beliebtheit. Das letzte größere Update für die Anwendung ist aber auch schon wieder knapp zwei Jahre her – seinerzeit wurde Pixelmator auf Version 2.6 aktualisiert.

Nun gibt es von Seiten des Pixelmator-Teams Neuigkeiten zu vermelden, denn Pixelmator liegt ab sofort in Version 2.7 im deutschen App Store vor. Dort ist die Anwendung weiterhin zum Preis von 4,99 Euro erhältlich und kann auf iPhones und iPads installiert werden, die neben iOS 14.0 oder neuer auch 165 MB an freiem Speicherplatz mitbringen. Schon seit längerem ist auch eine deutsche Lokalisierung für Pixelmator vorhanden.

Weitere Leistungsverbesserungen in v2.7

In der nun vorliegenden Version 2.7, die am gestrigen 14. Juli im deutschen App Store veröffentlicht wurde, halten vor allem zwei größere Neuerungen Einzug. Zum Einen gibt es ein überarbeitetes, moderneres Design, das „die Nutzung einfacher als je zuvor“ machen soll. Und auch eine neue Unterstützung für das Öffnen und Exportieren von Pixelmator Pro-Dokumenten hat nun Einzug in die mobile App gehalten. Auch Performance-technisch gibt es Optimierungen:

„Dank Leistungsverbesserungen und einer neuen Metal-gestützten Mal-Engine ist Pixelmator jetzt noch schneller. Die Exportfunktion ist jetzt noch leistungsfähiger mit neuen Exportformaten und anpassbaren Einstellungen für Qualität, Größe und Farbtiefe.“

So berichtet das Pixelmator-Team im deutschen App Store. Darüber hinaus hat man auch weitere Verbesserungen auf den Weg gebracht, darunter das Hinzufügen von neuen Pinseln aus Pixelmator Pro oder ein verbesserter Support für PSD-Dateien dank einer neuen PSD-Engine. Auch weitere Exportformate sind hinzugekommen, so dass Pixelmator nun HEIF, JPEG, PNG, TIFF, Adobe Photoshop, Pixelmator for iOS und Pixelmator Pro unterstützt. Das Update steht ab sofort kostenlos im deutschen App Store zum Download zur Verfügung.