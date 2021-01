Populus Run: Mal wieder eine verrückte Neuerscheinung auf Apple Arcade

Ich habe ja mittlerweile das Gefühl, dass sich die Entwickler bei Apple Arcade so richtig austoben und ihre verrücktesten Ideen umsetzen können. Anders kann ich mir nach Spielen wie dem kuriosen What the Golf auch den neuen Titel Populus Run (App Store-Link) nicht erklären. „Das zuckerfreie Laufspiel“, so die Aussage der Entwickler, kann seit heute auf Apple Arcade heruntergeladen werden.

Ich sage euch gleich vorweg: Wenn ihr irgendwie auf Jump’n’Runs oder Endless-Runner steht, dann solltet ihr nicht weiterlesen, sondern direkt einen Abstecher in den App Store machen. Dann ist Populus Run auf jeden Fall etwas für euch. Alle anderen lesen einfach weiter und überlegen danach, ob sie dem Spiel nicht einfach mal eine Chance geben.

Wie verrückt Populus Run ist, das zeigt sich bereits bei einem Blick auf die kurz gehaltene Beschreibung. Hier mal ein paar Auszüge:

weiche riesigem Fastfood aus

rutsche Rohre hinunter wie in einem Wasserpark

bekämpfe rappende Bosse, darunter Macaron, Donut und Burger

Gespielt wird mit einer Gruppe von Menschen und es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass ihr mit jedem davon das Ende des Levels erreicht. Das ist aber gar nicht schlimm, denn solange eine Person weiterläuft, dürft ihr auch weiterspielen – und immer wieder neue Kollegen einsammeln, die auf dem Weg zu finden sind.

Die Steuerung ist dabei denkbar einfach gehalten: Auf der linken Hälfte des Bildschirms gibt es zwei Pfeile, mit denen man die Meute nach links und rechts laufen lassen kann. Rechts steht ein Button zum Springen zur Verfügung – das war es auch schon. Alternativ kann Populus Run auch mit einem Controller gespielt werden, falls euch das eher zusagt. Ich kann mir vorstellen, dass man mit dem Analog-Stick noch etwas genauer steuern kann.

Bereits nach den ersten paar Metern dürfte klar sein, dass die verrückten Versprechungen der Entwickler nicht zu hoch gegriffen sind. Hinzu kommt, dass Populus Run wirklich toll gestaltet und aufgemacht ist. Lediglich ein paar kleine Ruckler, zumindest auf meinem iPhone 12 Pro, haben den Spielspaß zwischenzeitlich ein kleines bisschen getrübt. Ich hoffe, dass die Entwickler hier noch für ein wenig Feinschliff sorgen.