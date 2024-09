ReparaturBONUS in Berlin: Bis zu 200 Euro für iPhone, Apple Watch und Co.

Im Zuge aktueller Gesetzgebung ist auch Apple verpflichtet worden, private Reparaturen von Elektrogeräten wie dem iPhone anzubieten. In der Bundeshauptstadt Berlin möchte man Personen, die statt eines Geräte-Neukaufs auf eine eigene Reparatur setzen, nun mit dem neuen ReparaturBONUS einen weiteren Anreiz bieten, bestehende Geräte im Sinne der Nachhaltigkeit noch weiter zu verwenden.

Der ReparaturBONUS der Bundeshauptstadt subventioniert dabei die Reparaturkosten von Elektrogeräten mit einem Betrag von bis zu 200 Euro. So soll nicht nur die Nutzungsdauer der Geräte verlängert, sondern auch weiterer Elektroschrott vermieden und Ressourcen geschont werden.

Die Förderung der Bonuszahlung lässt sich online beantragen und kann für Reparaturen genutzt werden, die mindestens 75 Euro kosten. Der ReparaturBONUS deckt dabei bis zu 50 Prozent der Kosten ab, maximal jedoch 200 Euro. Lässt man sein Gerät in einem Reparaturcafé reparieren, werden Komponenten und Ersatzteile mit bis zu 100 Euro bezuschusst, sofern deren Wert mindestens 25 Euro beträgt. Subventioniert werden übrigens nicht nur private Reparaturen, sondern auch solche, die in Handwerksbetrieben, im Elektrofachhandel oder wie oben bereits erwähnt in Einrichtungen wie Reparaturcafés durchgeführt werden.

Für die Antragstellung hat man das Online-Portal der IBB Business Team GmbH aufzusuchen, die mit der Abwicklung betraut worden ist. Die Förderung hat man bis Ende 2024 einzureichen, zudem gilt, dass man mindestens 18 Jahre alt sein muss und als Person den Hauptwohnsitz in Berlin hat. Darüber hinaus gilt der ReparaturBONUS nicht für alle Elektrogeräte, eine Liste der förderfähigen Geräte findet sich in einem PDF hier. In die Rubriken „Mobiltelefon“, „Laptop“, „Personalcomputer“ und „Smartwatch“ dürften also auch einige Apple-Geräte fallen.