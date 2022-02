Ring: Neue Halterung macht Stick Up Cam noch flexibler

Wenn eine Smart Home Kamera auf den Markt kommt, dann sind die Hardware-Funktionen im Normalfall festgelegt. Vielleicht gibt es Funktions-Updates, beispielsweise mit neuer Hardware. Dass sich etwas tut wie jetzt bei der Stick Up Cam von Ring, das ist dagegen schon etwas besonders.

Mit der 340°-Schwenk-/Kipphalterung gibt es ein zusätzliches Modul, mit dem die Stick Up Cam um eine spannende neue Funktion erweitert wird. Die neue Halterung ermöglicht eine horizontale Drehung von 340 Grad und eine vertikale Neigung von 60 Grad. Dadurch wird der statische 130-Grad-Blickwinkel der Stick Up Cam zu einer flexibel verstellbaren Panoramaansicht erweitert.

Gesteuert wird die Funktion über die Ring-App und ermöglicht es, bei unveränderter Position der Kamera deutlich mehr Bereiche zu erfassen. Bisher blinde Flecken werden so sichtbar.

Rund um die Verwendung des Moduls mit den unterschiedlichen Modellen der Stick Up Cam gibt uns das Team von Ring noch einige wichtige Infos mit auf den Weg:

Wenn Sie über eine Stick Up Cam Plug-In verfügen, wird die Schwenk-/Kipphalterung ohne zusätzliche Stromquelle mit Strom versorgt. Wenn Sie eine Stick Up Cam Battery oder Stick Up Cam Solar nutzen, benötigen Sie zur Stromversorgung der Halterung ein Netzteil für den Innen-/Außenbereich, das separat oder als Paket zusammen mit der Halterung erhältlich ist.