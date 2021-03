Rocket League Sideswipe: Neues Sportspiel soll in diesem Jahr erscheinen

Das Spiel Rocket League erfreut sich großer Beliebtheit unter Gamern. Mit Rocket League Sideswipe soll es noch in diesem Jahr einen neuen Ableger des bekannten Franchises geben, der sich dann auch auf mobilen Geräten spielen lassen wird. Und das mit einem ganz anderen Gameplay, als es Rocket League-Fans bisher gewohnt waren.

„Eine wichtige Änderung gegenüber der Konsolen- und PC-Version ist, dass Rocket League Sideswipe aus der Seitenperspektive gespielt wird. Die Portierung des traditionellen Rocket League-Erlebnisses in einem 3D-Raum war auf dem Handy immer schwierig, nicht so sehr, weil die Hardware nicht damit umgehen kann, sondern eher, weil die Steuerung so komplex sein müsste. Es gibt sicherlich eine Nische von Spielern, die mit virtuellen Buttons auf dem Handy gut zurechtkommen, aber um wirklich ein Mainstream-Publikum mit einem mobilen Spiel zu erreichen, muss man die Dinge vereinfachen und zugänglich halten. […] Die neue Ansicht vereinfacht das Gameplay, indem sie die Dinge auf einer einzigen Ebene hält, aber immer noch die akrobatische Action und verrückte Momente der Aufregung ermöglicht, für die die Serie bekannt ist.“

So analysieren die immer gut informierten Kollegen von TouchArcade in ihrem aktuellen Artikel zu Rocket League Sideswipe. Letzteres soll sich auf kurze, knappe Matches von zwei Minuten Länge konzentrieren und dann in einer 2v2- bzw. 1v1-Konstellation gespielt werden. Ein weiteres spannendes Feature ist die Möglichkeit, die eigenen Fahrzeuge, mit denen man in die Partien geht, nach und nach individualisieren zu können. Vor allem optische Anpassungen werden ein großer Bestandteil sein.

Das Release von Rocket League Sideswipe soll noch in diesem Jahr für iOS und Android erfolgen. Spieler aus Australien und Neuseeland können ab heute an einem begrenzten Alpha-Test für Android teilnehmen, weitere Länder werden eventuell in den nächsten Monaten bis zur Veröffentlichung folgen. Über Preise und ein genaues Releasedatum ist bisher noch nichts bekannt gegeben worden, aber ihr könnt euch nun für weitere Eindrücke den Alpha Gameplay-Trailer von Rocket League Sideswipe ansehen.