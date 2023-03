Spotify: Neues Homescreen-Design erinnert an Instagram und TikTok

Der Musikstreaming-Dienst Spotify (App Store-Link) hat am gestrigen Mittwoch ein eigenes Event namens Stream On im kalifornischen Los Angeles abgehalten. Darin ging es unter anderem auch um Neuerungen in der mobilen App der Plattform: Man will den zentralen Homescreen der App neugestalten und es somit Nutzern und Nutzerinnen erleichtern, neue Musik zu finden und sich mit Künstlern bzw. Künstlerinnen zu verbinden.

Das neue Homescreen-Design setzt stark auf Bilder und vertikales Scrollen und verwandelt den Hauptbildschirm von einer Ansammlung an Albumcovern in einen Feed, der eher an TikTok und Instagram erinnert. Spotify erhofft sich dadurch, dass es einfacher wird, neue Dinge im Spotify-Ökosystem zu entdecken. So berichtet man auch im eigenen Newsroom.

Der neue Look, der während des Stream On-Events angekündigt und von Spotify als „eine der einschneidendsten Entwicklungen seit der Gründung des Streaming-Dienstes“ bezeichnet wurde, ist zudem ein klarer Beweis für die Art von Unternehmen, die Spotify verkörpern möchte. In den letzten Jahren hat der Musikstreaming-Dienst stark in Podcasts, Hörbücher, Live-Audio und mehr investiert, um mehr als nur eine Musik-App zu sein. Spotify drängt auch seit Jahren darauf, Video-Podcasts zu ermöglichen.

Das sind die neuen Features des „Zuhause“-Feeds:

Beim Klick auf die Subfeeds „Musik“ oder „Podcast“ werden jeweils visuelle und akustische Vorschauen von Wiedergabelisten, Alben, Podcast-Episoden oder Hörbüchern zu entdecken sein, die für jeden User personalisiert sind.

Neue Feeds für die Entdeckung in der Suche ermöglichen es Usern, nach oben oder unten zu scrollen, um kurze Canvas-Clips von Titeln aus einigen ihrer Lieblingsgenres zu erkunden – so wird es noch einfacher, neue Favoriten zu entdecken.

User können sogar eine Vorschau an Titeln in einigen Ihrer Lieblings-Playlists wie Discover Weekly und Release Radar, New Music Friday oder RapCaviar sehen.

Genau wie bei Musik bietet Spotify jetzt auch Autoplay für Podcasts – wenn ein Podcast endet, wird automatisch eine weitere Episode abgespielt, die dem Geschmack des Users entspricht und relevant ist.

Das neue Spotify „Zuhause“ wird seit gestern nach und nach an die mehr als 500 Millionen monatlich aktiven Nutzer und Nutzerinnen ausgeliefert.