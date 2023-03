Solitär-Geschichten: Frisches Update bringt neue Story und Events mit

Das klassische Klondike Solitär-Kartenspiel Solitär-Geschichten (App Store-Link) steht schon seit einiger Zeit im deutschen App Store im Rahmen des Apple Arcade-Abonnements kostenlos zum Download für iPhones, iPads, Macs und das Apple TV bereit. Auch ich bin großer Fan des Spiels und habe den Titel nicht ohne Grund als mein „Spiel des Jahres 2021“ ausgewählt.

Für die Installation von Solitär-Geschichten sollte man neben iOS/iPadOS/tvOS 13.0 bzw. macOS 11.0 auch mindestens 3,6 GB an freiem Speicherplatz bereithalten. Auch ein kompatibler Game Controller kann für Solitär-Geschichten verwendet werden, zudem steht das Spiel komplett in deutscher Sprache zur Verfügung. Sollte diese zum Start nicht aktiviert sein, kann man sie auch manuell in den Einstellungen des Spiels einrichten.

Solitär-Geschichten ist Anfang Juli 2021 auf Apple Arcade gelandet und ist in einem modernen Layout mit vielen verschiedenen Deck-Designs und Themes gehalten. Neben einem schnellen Spiel, bei dem ihr ganz klassisch eine Runde Solitär absolvieren könnt, hat das Kartenspiel aber noch mehr zu bieten. So gibt es einen Story-Modus, bei dem ihr eine fortschreitende Reise durch immer schwieriger werdende Level absolvieren dürft. Und auch tägliche Herausforderungen samt Belohnungen und Wettbewerbe stehen bereit. Mit einen weiteren Update wurde zudem auch ein Spider-Solitär-Spielmodus hinzugefügt.

Neue Story: „Die vier Musikanten“

Nun gibt es weiter Neuigkeiten zu Solitär-Geschichten zu vermelden. Das Team von Red Games hat nämlich Version 3.3 des Kartenspiels bei Apple Arcade bzw. im App Store veröffentlicht. Mit der Aktualisierung gibt es weitere neue Inhalte für Fans des klassischen Kartenspiels, darunter eine komplett neue Story, weitere Features und Events. Im Changelog berichtet Red Games von den aktuellen Änderungen.

Schließe dich vier ungleichen tierischen Freunden an, die versuchen, sich in der brandneuen Geschichte „Die vier Musikanten“ neu zu erfinden. Werden Esel, Hund, Katze und Hahn ihre Träume erfüllen, berühmte Musiker zu werden? Oder wird eine unerwartete Begegnung mit einer Bande von Banditen ihre musikalischen Ambitionen zunichte machen?

Es ist an der Zeit, diese Muster abzustauben und sich auf einen von Solitaire inspirierten Strick-Athon im neuen zeitlich begrenzten Event Hoops & Stitches einzulassen! Kannst du die Nadel einfädeln und einen Preis-Pod-Gegenstand verdienen?

3..2..1.. Wir haben abgehoben! Es ist Zeit, sich zu entspannen, während du durch den Solitaire-Kosmos treibst und deine Fähigkeiten im neuen, zeitlich begrenzten Event Stars Above verbesserst. Trotze den Tiefen des Weltraums und verdiene eine Belohnung, die nicht von dieser Welt ist!

Und schließlich heißen wir euch im Zauberwald willkommen! Verwende die Karten als Wegweiser auf deinem Weg durch den Wald und teste deine Fähigkeiten im üppigen, zeitlich begrenzten Event Undergrowth. Kannst du für eine Belohnung durch einen Zauberwald navigieren?

Das Update auf Version 3.3 steht allen Nutzern und Nutzerinnen von Apple Arcade ab sofort kostenlos zur Verfügung. Apple Arcade kann für 4,99 Euro/Monat gebucht werden und erlaubt den Zugriff auf mehr als 200 Spiele, die ohne Werbung, In-App-Käufe und weitere Abos auskommen.

[appbox appstore 1534193824[