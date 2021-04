Spotify stellt Car Thing offiziell vor – bisher nur für die USA

Das Spotify Car Thing hat sich schon vor ein paar Wochen auf Bildern gezeigt. Nun hat Spotify das neue Gadget offiziell vorgestellt und bietet es vorher in geringer Stückzahl in den USA an. Wann und ob das Car Thing in weiteren Ländern verfügbar gemacht wird, ist unklar.

Spotify Car Thing richtet sich an Premium-Mitglieder, die im Auto ihre Musik schnell und einfach steuern wollen. Mit „Hey Spotify“ kann man handsfree die Musik steuern, Songs starten oder Alben abspielen. Über das große Drehrad können Inhalte aber auch manuell ausgewählt werden, auf die vier Knöpfe oberhalb lassen sich favorisierte Playlists, Podcasts und mehr legen.

Das Gadget funkt über Bluetooth, optional gibt es auch einen AUX- und USB-Anschluss. Gleichzeitig werden verschiedene Halterungen mitgeliefert, unter anderem kann man das Car Thing in den Lüftungsgittern oder auf dem Armaturenbrett anbringen. Ein entsprechendes Ladekabel und Netzteil sind mit dabei.

Das Spotify Car Thing wird vorerst kostenlos ausgewählten Nutzern zur Verfügung gestellt, lediglich der Versand muss bezahlt werden. Der Marktpreis soll später bei 79 US-Dollar liegen.