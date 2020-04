Streaming-Dienst TV NOW: Neues Design und erweitertes Angebot

Seit Ende 2018 kann der TV-Streaming-Dienst der RTL-Mediengruppe, TV NOW (App Store-Link), plattformübergreifend auf vielen Endgeräten genutzt werden. Unterstützt werden unter anderem Desktop-Rechner, Smartphones, Tablets, das Apple TV, der Amazon Fire TV oder Android TV. Seinerzeit als „neuer Streaming-Dienst für eine breite Zielgruppe“ angepriesen, bietet der Anbieter exklusive Programme, Live-Inhalte, US-Serien und Formate, die noch vor der Ausstrahlung im TV zu sehen sind.

Ab heute präsentiert sich der Streaming-Dienst mit einem neuen modernen Design und Logo, das auf allen Kommunikationsmitteln und -kanälen zum Einsatz kommt. Im neuen TV NOW-Logo ist die Wortmarke NOW im Schriftzug klar fokussiert. In Werbemitteln rücken die sogenannten Streaming-Ringe das jeweilige TV NOW-Highlight in den Fokus. Mit einem neuen Audio-Logo, das in der Logo-Animation auftaucht, wird ein typischer TV NOW-Sound etabliert. Das Design soll in den kommenden Tagen auf allen Anwendungen und Geräten ausgerollt werden.

PREMIUM+ Abo erlaubt zwei gleichzeitige Streams

Neben dem neuen Design wird auch das Angebot von TVNOW erweitert: Ab sofort können sich Kunden neben dem werbefinanzierten FREE- und dem kostenpflichtigen PREMIUM-Angebot (4,99 Euro/Monat) auch für ein PREMIUM+-Abo entscheiden. Für 7,99 Euro pro Monat haben die Abonnenten hier die Möglichkeit, zwei Streams parallel zu nutzen. Außerdem sind die Inhalte nicht werbevermarktet und exklusive Erfolgsserien wie „Why Women Kill“, „Die Wahrheit über den Fall Harry Quebert“, „Schitt’s Creek“ und weitere Inhalte in der Originalversion streambar.

Das Angebot an Originalversionen soll zudem über das Jahr hinweg sukzessive ausgebaut werden. Für Ende 2020 ist zusätzlich die Einführung der Download-Funktion in der Preisstufe geplant. Ebenfalls neu ist die Verfügbarkeit von TV NOW auf Samsung Tizen-Geräten ab dem Modelljahr 2017 – werft einen Blick in euren App Store.