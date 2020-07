Telegram: Messenger leitet weitere EU-Kartellbeschwerde gegen Apple ein

Die Probleme für Apple um den hauseigenen App Store nehmen kein Ende. Nachdem sich Tim Cook in diesen Tagen zu Monopol-Vorwürfen vor einem Untersuchungsausschuss des US-Repräsentantenhauses äußern muss, gibt es nun weiteren Ärger aus europäischen Ländern.

In einer Beschwerde an die EU-Kommission geben die Entwickler des Messengers Telegram (App Store-Link) an, dass Apple iOS-Nutzern die Möglichkeit einräumen müsse, Software auch außerhalb des App Stores herunterladen zu können. So berichtet unter anderem die Financial Times (Paywall-Artikel):

In einer Beschwerde an EU-Wettbewerbschefin Margrethe Vestager sagte Telegram, das mehr als 400 Millionen Nutzer hat, Apple müsse “den Nutzern die Möglichkeit geben, Software außerhalb des App Store herunterzuladen”.

Telegram beschwerte sich laut des Artikels der Financial Times darüber, dass im Jahr 2016 verhindert wurde, dass die eigene Spieleplattform im App Store starten konnte, da davon ausgegangen wurde, dass sie gegen die Apple-Regularien verstöße. Telegram verabschiedete sich anschließend von diesem Vorhaben, um zu vermeiden “aus dem App Store gelöscht zu werden”. Das Telegram-Team behauptet, dies sei “ein Beispiel für Apples Fähigkeit, Innovationen aufgrund seiner ‚monopolistischen Macht‘ auf dem App-Markt einzudämmen”.

Schon zu Beginn dieser Woche veröffentlichte Telegram-Gründer Pavel Durov einen Blogeintrag, in dem er die “sieben Mythen” darlegt, die Apple nutze, um “ihre 30 Prozent-Provision auf Apps zu rechtfertigen”. Neben Telegram hatten in der Vergangenheit auch die Unternehmen Spotify und Rakuten eine formelle Beschwerde bei der EU-Kommission in Bezug auf den App Store und Apple Pay eingereicht.