The Grove: Apple Store in Los Angeles nach Umbau wieder geöffnet

Es dürfte wohl noch eine ganze Weile dauern, bis man wieder wie früher in die USA reisen darf. Und so wollen wir euch heute zumindest ein paar Eindrücke aus Kalifornien liefern, denn Apple hat den Umbau seines Flagship-Stores in Los Angeles beendet und präsentiert zahlreiche Eindrücke von der Wiederöffnung des Apple Store „The Grove“.

„Der brandneue Store, der sich im Herzen des Open-Air-Platzes befindet, ist fast doppelt so groß wie das ursprüngliche Gebäude und wurde neu gestaltet, um ein neuer Treffpunkt für die Community von Los Angeles zu sein, an dem sie die Produkte und Dienstleistungen von Apple entdecken, Support erhalten und an den kostenlosen „Today at Apple“ Sessions oder den beliebten Photo Walks at The Grove teilnehmen können“, schreibt Apple in einer Pressemitteilung.

Fotos von der Store-Eröffnung in Los Angeles

Zur Wiedereröffnung schaute auch Tim Cook persönlich in Los Angeles vorbei. Die folgenden Fotos wurden von Apple bereitgestellt: