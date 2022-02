TomTom GO: Version 3.0 bringt schon wieder neue Preise mit

Der Aufschrei war groß, als der Anbieter der gleichnamigen Navigations-App im vergangenen Jahr an der Preisschraube gedreht hat. TomTom GO (App Store-Link) sollte statt 1,99 Euro im Monat plötzlich 7,99 Euro kosten und das Jahresabo ist von 12,99 auf 39,99 Euro im Preis gestiegen. Kurze Zeit später hat man die ganze Sache schon wieder ein wenig nach unten korrigiert, es sollte aber nicht die letzte Preisänderung gewesen sein.

Die oben genannten Preise sind zwar unverändert gewesen, dafür kostet das Halb-Jahres-Abo jetzt 13,99 statt 11,99 Euro (bis November 8,99 Euro, dann kurzzeitig 23,99 Euro). Auch das Family-Abo ist erneut teurer geworden, statt 25,99 zahlt man jetzt 29,99 Euro. Vor der Preis-Odyssee hat der In-App-Kauf noch 19,99 Euro gekostet und wurde am 6. Dezember kurzzeitig auf 52,99 Euro erhöht.

Welche Strategie TomTom bei seinen Änderungen verfolgt, das ist mir bisher noch nicht ganz klar. Innerhalb von etwas mehr als zwei Monaten gab es für die vier verschiedenen In-App-Käufe jeweils drei oder vier unterschiedliche Preise. Beständigkeit und vor allem ein echtes Konzept sehen anders aus.

Und dann wäre da ja noch das Update von Version 2.8.3 auf Version 3.0. Was zunächst einmal nach einer großen Aktualisierung klingt, wird in der Beschreibung des Entwicklertamns auf die folgenden zwei Punkte reduziert:

Neuer Standard-Kartenstil

Fehlerbehebungen und Verbesserungen

Nun die Frage an euch, vor allem an diejenigen Nutzerinnen und Nutzer, die TomTom GO bereits seit längerer Zeit verwenden: Wie seht ihr die ganze Preisgeschichte? Werdet ihr die Anwendung auch zukünftig weiter im Abo verwenden?