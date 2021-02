Total Eggscape: Retro-Endless Climber von Crescent Moon landet im App Store

Die Publisher von Crescent Moon dürften zu den produktivsten im deutschen App Store gehören. Mit Total Eggscape (App Store-Link) haben sie nun ein weiteres Spiel für iPhones und iPads veröffentlicht, das sich kostenlos auf die jeweiligen Geräte herunterladen lässt und zur Installation neben 57 MB an freiem Speicherplatz auch mindestens iOS 11.0 oder neuer einfordert. Eine deutsche Lokalisierung besteht für die Neuerscheinung bisher noch nicht.

„Ein großes und schönes Huhn träumt davon, der Farm zu entkommen, und sie hat einen Plan. Hilf ihr, den höchstmöglichen Turm zu bauen, indem du Eier legst, die Hindernisse vermeidest und die Bosse überlistest. Und wer weiß, vielleicht schaffst du es sogar zu den Sternen!“

So berichtet das Team von Crescent Moon Games in der App Store-Beschreibung. Im Grunde genommen handelt es sich bei Total Eggscape um einen Endless Climber, bei dem man durch das Stapeln von gelegten Eiern immer weiter in die Höhe klettert, und dabei tödlichen Hindernissen ausweichen muss. Diese sind bereits nach kurzer Zeit durchaus gefährlich und beinhalten spitze Dornen und auch bewegliche Kreissägen.

Boss Fights, Münzen und freischaltbare Eulen

Die Steuerung erfolgt durch Antippen des Displays, um ein Ei zu legen und somit einen kleinen weiteren Schritt nach oben zu machen. Über Wischgesten nach links und rechts ist es dann möglich, den Turm von gelegten Eiern samt Huhn an der Spitze auf dem Screen zu bewegen. Auf diese Weise sammelt man auch in den Welten verstreute Münzen und Chilis ein, die sich im späteren Spielverlauf für Upgrades nutzen lassen.

Die Entwickler geben an, dass die Hindernisse bei jedem Versuch zufällig und neu arrangiert werden, so dass keine Partie der anderen gleicht. Auch Boss Fights wurden integriert, ebenso wie die Möglichkeit, das Aussehen des Standard-Huhns durch den Einsatz von Münzen zu verändern. Hier stehen interessanterweise verschiedene Eulen zur Auswahl. Komplettiert wird Total Eggscape von einem niedlichen Soundtrack und einer derzeit sehr beliebten, kunterbunten Retro-Grafik. Welchen Highscore schafft ihr in Total Eggscape?