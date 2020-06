Twitter erlaubt fortan Tweets mit Sprachnachrichten

Früher lag das Limit bei Twitter (App Store-Link) bei 140 Zeichen pro Tweet, mittlerweile sind es 280 Zeichen. Doch auch das reicht manchmal nicht aus, um ein Thema zu behandeln. Während man natürlich weitere Tweets zum gleichen Thema absetzen kann, gibt es fortan eine neue Möglichkeit: Audio-Tweets.

Beginnend ab heute, können ausgewählte Nutzer eine Sprachnachricht aufnehmen und dem eigenen Tweet anheften. Die Funktion wird sukzessiv ausgerollt und soll in den kommenden Wochen allen Nutzern zur Verfügung stehen.

Jeder Voice-Tweet kann eine 140 Sekunden lange Audio-Nachricht enthalten. Will man mehr erzählen, werden die Audio-Tweets automatisch gesplittet. Maximal sind 25 Audio-Tweets am Stück möglich. Die Audio-Nachricht wird automatisch abgespielt, wenn man den Tweet öffnet. Der Player befindet sich am unteren Rand, ihr könnt also zuhören und gleichzeitig weiter scrollen – oder auch die App verlassen.

You can Tweet a Tweet. But now you can Tweet your voice!

Rolling out today on iOS, you can now record and Tweet with audio. pic.twitter.com/jezRmh1dkD

— Twitter (@Twitter) June 17, 2020