Ugreen MagFlow 2-in-1 Ladegerät aufgeklappt.

Mit Qi2 25W, so die offizielle Bezeichnung, kannst du auch dein iPhone 16 und neuer mit 25 Watt aufladen. Was bisher nur mit Apples eigenem MagSafe möglich war, wird jetzt auch für Drittanbieter Realität. Und der mir bestens bekannte Hersteller Ugreen hat passendes Zubehör im Sortiment. Ich habe mir das Ugreen MagFlow 2-in-1 Ladegerät für iPhone und AirPods (Amazon-Link) genauer angesehen – und natürlich gibt es schon jetzt einen Rabatt.

Mit Qi2 25 Watt und MagSafe hält das iPhone nicht nur magnetisch sicher an der Station, sondern wird auch schnell aufgeladen. Voraussetzung dafür ist ein iPhone 16 und neuer sowie iOS 26. Beispiel: Innerhalb von 30 Minuten wird das iPhone 16 Pro Max auf 50 Prozent geladen. Mit 15 Watt musste man dafür noch 45 Minuten warten.


Kann bis zu 3 Geräte gleichzeitig aufladen

Ugreen MagFlow 2-in-1 lädt ein iPhone auf.
Das iPhone wird mit Qi2 25W aufgeladen.

Das derzeit nur in Hellblau verfügbare Ladegerät lässt sich einklappen und auch mitnehmen, allerdings handelt es sich nicht um das kleinste Gerät. Zusammengeklappt misst es 5,99 x 5,99 x 4,24 Millimeter, das Gewicht liegt bei 340 Gramm. Wenn das Pad zugeklappt ist, kann man sein iPhone auf die magnetische Fläche legen und das iPhone liegend aufladen.

Ugreen MagFlow 2-in-1 lädt ein iPhone flach auf.
Das Ugreen MagFlow 2-in-1 Ladegerät kann das iPhone auch liegend aufladen.

Für einen besseren Blickwinkel lässt sich die Qi2-Ladefläche aber aufklappen, sodass man eingehende Nachrichten oder die Uhrzeit ablesen kann. Dann öffnet sich auch eine weitere Lademöglichkeit, denn in der Basis kannst du die AirPods kabellos aufladen. Über den seitlichen USB-C-Port, der mit 5 Watt befeuert wird, kannst du zusätzlich eine Apple Watch laden. Einen entsprechenden Adapter oder ein Ladekabel musst du aber selbst stellen.

Ugreen MagFlow 2-in-1 lädt iPhone im Querformat.
Das iPhone kannst du im Querformat aufladen – inklusive Standby-Modus.

Für das Schlafzimmer nicht ganz so elegant: Die kleine LED auf der Front leuchtet durchgehend, wenn du das iPhone auflädst. 

Eckiges Design spricht mich nicht an

Ugreen MagFlow 2-in-1 Ladegerät zusammengeklappt.
Zusammengeklappt lässt sich die Station auch mitnehmen.

Optisch ist das Ugreen MagFlow Ladegerät einfach gestaltet. Mir persönlich gefällt die eher eckige Form nicht ganz so gut, aber eventuell trifft das Design deinen Geschmack ja besser. Ein USB-C-Kabel ist im Lieferumfang enthalten, ein Netzteil musst du schon haben – für die optimalen Geschwindigkeiten verwende ein Netzteil mit 45 Watt.

Das Ugreen Ladegerät kann das iPhone im Hoch- und Querformat aufladen, allerdings reichen die 340 Gramm nicht aus, um das iPhone einhändig von der Station zu lösen.

Mein Fazit zur Ugreen MagFlow 2-in-1 Ladestation

Ugreen hat abermals einen guten Job gemacht und liefert tolle Qualität ab. Alles ist bestens verarbeitet und mit Qi2 25 Watt setzt man auf die neuste Technologie. Da die Station klappbar ist, eignet sie sich auch für unterwegs, jedoch ist es definitiv nicht das kleinste Ladegerät.

Zum Start kannst du dir die Ugreen Ladestation mit Rabatt sichern, denn du bezahlst nur 49,99 Euro statt 59,99 Euro.

Ugreen MagFlow 2-in-1 Ladegerät
Mein Fazit
Schnell und zuverlässig: Das Ugreen MagFlow 2-in-1 Ladegerät lädt das iPhone mit 25 Watt auf, zudem werden die AirPods mit Strom versorgt. Die Apple Watch lässt sich optional anschließen. Das Design ist dabei Geschmacksache.
Design
80
Handhabung
95
Technolgien
95
Preis-Leistung
90
Pro
lädt schnell mit Qi2 25W
klappbar
hochwertig verarbeitet
Kontra
eckiges Design
90
Testergebnis
Ugreen MagFlow 2-in-1 Ladegerät kaufen
amazon.de

Freddy
Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

