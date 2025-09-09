Mit Qi2 25W, so die offizielle Bezeichnung, kannst du auch dein iPhone 16 und neuer mit 25 Watt aufladen. Was bisher nur mit Apples eigenem MagSafe möglich war, wird jetzt auch für Drittanbieter Realität. Und der mir bestens bekannte Hersteller Ugreen hat passendes Zubehör im Sortiment. Ich habe mir das Ugreen MagFlow 2-in-1 Ladegerät für iPhone und AirPods (Amazon-Link) genauer angesehen – und natürlich gibt es schon jetzt einen Rabatt.

Angebot UGREEN MagFlow 2-in-1 MagSafe Ladegerät 25W, Qi2 zertifizierte magnetische... Ultraschnelles kabelloses 25W Schnellladen: Mit dem neuesten Qi2-Standard-Schnellladegerät, das mit MagSafe kompatibel ist, dein iPhone 16 Pro Max in...

2 Geräte gleichzeitig laden: Die 2-in-1 Ladestation kann nicht nur iPhone aufladen, sondern auch AirPods, ohne dass zwei Kabel ständig ein- und...

Mit Qi2 25 Watt und MagSafe hält das iPhone nicht nur magnetisch sicher an der Station, sondern wird auch schnell aufgeladen. Voraussetzung dafür ist ein iPhone 16 und neuer sowie iOS 26. Beispiel: Innerhalb von 30 Minuten wird das iPhone 16 Pro Max auf 50 Prozent geladen. Mit 15 Watt musste man dafür noch 45 Minuten warten.

Kann bis zu 3 Geräte gleichzeitig aufladen

Das derzeit nur in Hellblau verfügbare Ladegerät lässt sich einklappen und auch mitnehmen, allerdings handelt es sich nicht um das kleinste Gerät. Zusammengeklappt misst es 5,99 x 5,99 x 4,24 Millimeter, das Gewicht liegt bei 340 Gramm. Wenn das Pad zugeklappt ist, kann man sein iPhone auf die magnetische Fläche legen und das iPhone liegend aufladen.

Für einen besseren Blickwinkel lässt sich die Qi2-Ladefläche aber aufklappen, sodass man eingehende Nachrichten oder die Uhrzeit ablesen kann. Dann öffnet sich auch eine weitere Lademöglichkeit, denn in der Basis kannst du die AirPods kabellos aufladen. Über den seitlichen USB-C-Port, der mit 5 Watt befeuert wird, kannst du zusätzlich eine Apple Watch laden. Einen entsprechenden Adapter oder ein Ladekabel musst du aber selbst stellen.

Für das Schlafzimmer nicht ganz so elegant: Die kleine LED auf der Front leuchtet durchgehend, wenn du das iPhone auflädst.

Eckiges Design spricht mich nicht an

Optisch ist das Ugreen MagFlow Ladegerät einfach gestaltet. Mir persönlich gefällt die eher eckige Form nicht ganz so gut, aber eventuell trifft das Design deinen Geschmack ja besser. Ein USB-C-Kabel ist im Lieferumfang enthalten, ein Netzteil musst du schon haben – für die optimalen Geschwindigkeiten verwende ein Netzteil mit 45 Watt.

Das Ugreen Ladegerät kann das iPhone im Hoch- und Querformat aufladen, allerdings reichen die 340 Gramm nicht aus, um das iPhone einhändig von der Station zu lösen.

Mein Fazit zur Ugreen MagFlow 2-in-1 Ladestation

Ugreen hat abermals einen guten Job gemacht und liefert tolle Qualität ab. Alles ist bestens verarbeitet und mit Qi2 25 Watt setzt man auf die neuste Technologie. Da die Station klappbar ist, eignet sie sich auch für unterwegs, jedoch ist es definitiv nicht das kleinste Ladegerät.

Zum Start kannst du dir die Ugreen Ladestation mit Rabatt sichern, denn du bezahlst nur 49,99 Euro statt 59,99 Euro.