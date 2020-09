Unit 404: Mischung aus Puzzle und Platformer in Science-Fiction-Optik

Puzzle-Fans, die es gerne mal etwas ausgefallener mögen, sollten sich diese Neuerscheinung auf jeden Fall genauer ansehen: Unit 404 (App Store-Link). Das 3,49 Euro teure Spiel ist kürzlich für iPhone und iPad erschienen und ist ein waschechter Premium-Download ohne Werbung und In-App-Käufe.

Euch erwartet eine Reise in eine Science-Fiction-Welt, in der ihr einem kleinen Roboter dabei helfen müsst, in mehr als 70 Leveln den Weg zum Ausgang zu finden. Und dafür hat sich der Entwickler Maxim Urusov eine durchaus interessante Spielidee einfallen lassen.

Unit 404 bietet mehr als 70 Level Puzzle-Spaß

Während man den kleinen Roboter in Unit 404 durch einfaches Antippen nur dazu bringen kann, vorwärts zu laufen, und nur damit nie den Weg zum Ausgang findet, gibt es in den Leveln selbst weitere Möglichkeiten zur Interaktion. So kann man kleine Blöcke mittels eines Magnetfelds verschieben.

Das funktioniert allerdings nur, wenn die Quadrate in einer Linie zueinander stehen und eine direkte Verbindung möglich ist. Sobald die beiden Blöcke miteinander verbunden sind, kann man einen Block näher zu anderen ziehen – und so den Weg für den kleinen Roboter ebnen.

Meiner Meinung nach ist das eine wirklich tolle Spielidee, die auch optisch sehr gut verpackt wurde. Auch der Umfang von Unit 404 geht mit mehr als 70 Leveln absolut in Ordnung. Einen kleinen Abzug in der B-Note gibt es höchstens für die teils etwas träge und langsame Steuerung des Roboters.