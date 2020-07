Vier Wochen Corona-Warn-App: RKI zieht positives Zwischenfazit

Mit der Corona-Warn-App (App Store-Link) des Robert-Koch-Instituts (RKI) ist im Juni dieses Jahres auch die landesweite Anwendung erschienen, die der Pandemie-Bekämpfung dienen und Infektionsketten eher durchbrechen soll. Einen Monat nach dem Start in Deutschland wurde die App für iOS und Android bereits rund 16 Millionen Mal heruntergeladen: Am 16. Juli 2020 waren es ganze 15,8 Millionen Downloads.

Wie das RKI nun in einer Stellungnahme berichtet, sei man mit der bisherigen Entwicklung zufrieden. Daher wurde nun ein positives Zwischenfazit gezogen. Prof. Lothar H. Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts, lässt dazu wissen:

“Die App funktioniert: Rund eine Woche nach ihrem Start wurden erstmals Zufallscodes Corona-positiver Personen zum Abgleich zur Verfügung gestellt. Im ersten Monat haben mehr als 500 Menschen, die nachweislich positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurden, die Möglichkeit gehabt, Andere über die App zu warnen. Wie viele Menschen genau gewarnt wurden, können wir allerdings wegen des dezentralen Ansatzes der App nicht sagen.”

Aufgrund der hohen Akzeptanz und damit verbundenen hohen Downloadzahlen konnten die Wissenschaftler nicht nur “tiefe Einblicke, wie sich die App im Alltag bewährt”, gewinnen, sondern auch Verbesserungsbedarf feststellen. Die Experten vom RKI wollen daher in Zukunft Fehlermeldungen bei der App-Nutzung analysieren und Probleme beheben. Dies gilt auch für die Infrastruktur der App und ihre Vernetzung:

Nutzerinnen und Nutzer der App sollen zukünftig ihr Testergebnis nach der Registrierung ihres QR-Codes direkt auf ihr Smartphone erhalten. Die dafür notwendige technische Anbindung der Labore ist auf einem guten Weg: Mehr als 60 Prozent der niedergelassenen Labore, die PCR-Tests anbieten, sind mittlerweile angebunden. Zum Start der App waren dies 15 Prozent. Das QR-Code-Formular soll nach Angaben der Kassenärztlichen Bundesvereinigung im Laufe des Monats flächendeckend zur Verfügung stehen. Auch zukünftig wird es mit den teleTANs und QR-Codes zwei Möglichkeiten der Verifizierung eines Testergebnisses geben. Sollte ein QR-Code verloren gehen, können Nutzerinnen und Nutzer mit Hilfe einer teleTAN ihr Testergebnis in der App eintragen und so dazu beitragen, dass Andere über mögliche Risiko-Begegnungen informiert werden können.

Bisher lässt sich die Corona-Warn-App in deutscher und englischer Sprache verwenden – voraussichtlich ab der nächsten Woche soll dies auch in türkischer Sprache möglich sein. Nach der entsprechenden Prüfung ist die Anwendung zudem auch in den App Stores bzw. Google Play Stores von 29 europäischen Ländern verfügbar, weitere sollen in Zukunft folgen. Der Download und die Nutzung der Corona-Warn-App ist nach wie vor freiwillig.