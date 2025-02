Vodafone GigaTV: Jetzt mit Disney+

Ich habe mich in den letzten Monaten von einigen Streamingdiensten verabschiedet, unter anderem Netflix. Disney+ hatte ich einmal abonniert, allerdings nur, weil die Telekom Gratis-Monate angeboten hat. Ich persönlich habe damals so gut wie nichts gestreamt, da mich das Angebot eher weniger angesprochen hat. Wenn es euch anders geht und ihr zudem GigaTV von Vodafone nutzt, könnt ihr Disney+ fortan direkt über GigaTV nutzen.

Die Disney+ App wird automatisch auf der neuen Set-Top-Box „GigaTV Home“ installiert. Auch TV-Kunden und Kundinnen mit der älteren „GigaTV Cable Box 2“ können über eine vorinstallierte App auf Disney+ zugreifen. Mit Disney+ genießt man ein spannendes Angebot an preisgekrönter Unterhaltung. Darunter exklusive Originalserien und Blockbuster-Filme sowie Inhalte von Marken wie Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic. Allgemeine Unterhaltung wie das lokale Original „Pauline“, FX’s „The Bear“, Shōgun, The Kardashians und „Only Murders in the Building“ runden das Angebot ab.

Jetzt 3 Monate kostenlos streamen

Wer zwischen dem 10. Februar und dem 30. April einen Tarif mit der GigaTV Home oder GigaTV Home Sound Box abschließt, erhält Disney+ Standard mit Werbung für drei Monate kostenlos dazu. Das Abonnement kann jederzeit innerhalb dieses Zeitraums gekündigt werden. Erfolgt keine Kündigung bei Disney+ zum Ende der drei Monate, verlängert sich das Abo automatisch um jeweils einen Monat für 5,99 Euro pro Monat.