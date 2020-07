Vorbereitungen laufen: BMW Connected integriert Apple CarKey

Auf der WWDC hat Apple angekündigt, dass das iPhone als Autoschlüssel verwendet werden kann. Zusammen mit BMW wird man die Funktion Apple CarKey umsetzen, die entsprechende BMW Connected-App (App Store-Link), die zur Einrichtung benötigt wird, ist jetzt vorbereitet.

In diesem Artikel haben wir euch schon einige Details zum kommenden CarKey beschrieben. Neue Modelle lassen sich so einfach mit dem iPhone entriegeln, da der Schlüssel als digitale Karte in der Wallet-App hinterlegt wird. BMW lässt jetzt wissen: