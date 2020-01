Norisbank: Kostenloses Apple Pay-Konto eröffnen & 100 Euro Prämie erhalten

In den letzten Monaten habe ich mich intensiver mit dem Konto-Angebot in Deutschland beschäftigt. Warum ich letztendlich zur DKB gewechselt bin, werde ich euch später ausführlich mitteilen. Heute soll es sich aber um die Norisbank drehen.

Die Norisbank bietet ihr „Top-Girokonto“ aktuell mit einer Prämie in Höhe von 100 Euro an. Und da die Norisbank auch Apple Pay unterstützt, möchten wir das Angebot gerne genauer beleuchten.

100 Euro geschenkt bekommen: So gehts

Wenn ihr das Konto bis zum 31. März 2020 eröffnet und den Online-Kontowechselservice nutzt, bekommt ihr 100 Euro geschenkt. Dafür müsst ihr 5 Zahlungspartner informieren, damit die Norisbank die neuen Kontodaten automatisch übermitteln kann. Nützlich bei Miete, Versicherungen, Netflix, Spotify, Mobilfunk, Strom, Heizung und Co.

Das Konto bei der Norisbank ist komplett kostenfrei und setzt kein Mindestgeldeingang voraus. Die kostenlose Mastercard Kreditkarte könnt ihr bei Abschluss optional mit bestellen (für Apple Pay notwendig).

Geld abheben & einzahlen

Mit der Girocard könnt ihr kostenlos an Geldautomaten der CashGroup (alle Geldautomaten der Postbank, Deutschen Bank, Commerzbank und HypoVereinsbank) Geld abheben. Zudem an 1.300 teilnehmenden Shell-Tankstellen und an Kassen im teilnehmenden Handel (z.B. Aldi Süd, Lidl, Netto, Penny, REWE und Co). Bargeldeinzahlungen können an Einzahlautomaten der Deutschen Bank erfolgen.

Mit der Kreditkarte könnt ihr im Ausland an allen Geldautomaten mit Mastercard Logo kostenlos Geld abheben. An inländischen Automaten müsst ihr 2,5 Prozent und mindestens 6 Euro bezahlen. Das bargeldlose Zahlen mit der Kreditkarte ist in Euro innerhalb der EU und der EWR-Staaten kostenlos, im sonstigen Ausland werden 1,75 Prozent des Umsatzes fällig.

Alle weiteren Details könnt ihr auf dieser Sonderseite einsehen. Das komplette Preis- und Leistungsverzeichnis findet ihr hier.

Das Kleingedruckte: Die Prämie ist nicht übertragbar und gilt nur für den Abschluss eines aktiv genutzten Top-Girokontos. Als aktiv genutzt gilt das Top-Girokonto, wenn Sie mindestens fünf Zahlungspartner (Überweisungseingänge wie z.B. Gehalt, Pension, Rente, etc. und Lastschriften wie z.B. Miete, Strom, Gas, Handy, DSL, GEZ, Fitness-Studio, Vereine, Versicherungen etc.) automatisiert über den norisbank Online-Kontowechselservice bis 31.5.2020 informieren (www.norisbank.de/kontowechsel). Zudem gilt die Aktion nur für Personen, welche in den letzten 12 Monaten kein Girokonto bei der norisbank hatten. Aktion gilt nicht für Girokonto plus, Basis- und Pfändungsschutzkonten. Die Prämie ist nicht mit anderen Aktionen und Prämien der norisbank kombinierbar und wird bis 30.6.2020 Ihrem norisbank Top-Girokonto gutgeschrieben. Voraussetzung: Der Girokontovertrag wird nicht widerrufen.

Falls ihr auf der Suche nach einem Konto mit Apple Pay seid, könnt ihr euch auch das Angebot der Comdirect ansehen. Hier gibt es aktuell 75 Euro Bonus, wenn man mindestens drei Transaktionen mit Apple Pay tätigt.