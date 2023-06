waipu.tv im Langzeittest: Ein Jahr mit dem TV-Streamingdienst

Sowohl lineares Fernsehen als auch klassische Kabel- und Satellitenanschlüsse verlieren immer mehr an Bedeutung. Viele Menschen setzen beim Ansehen von Serien, Sportevents, Filmen, Nachrichten und Dokumentationen der deutschen Fernsehsender mittlerweile auf flexibel nutzbare TV-Streamingdienste. Neben dem ebenfalls wohlbekannten Anbieter Zattoo ist auch waipu.tv seit Jahren am Markt vertreten. Ich habe mir den TV-Streamingdienst genauer angesehen und ein Jahr lang mit waipu.tv verbracht.

waipu.tv ist mittlerweile für viele Endgeräte verfügbar und kann unter anderem im Apple-Universum über Apps für das Apple TV, das iPhone und das iPad (App Store-Link) genutzt werden. Unter macOS lässt sich die Website des Anbieters zum Streamen nutzen. Auch Android-Smartphones und -Tablets, Amazon Fire TV und Fire Tablet sowie Streaming per Google Chromecast und AirPlay sind möglich, ebenso wie die Nutzung auf Roku Streaming-Playern, Android TV-Geräten und Smart TVs weiterer Hersteller wie LG und Samsung. Eine Übersicht aller unterstützer Geräte und Betriebssysteme findet sich hier.

waipu.tv bietet darüber hinaus auch den waipu.tv 4K Stick an, der sich per HDMI an einen Fernseher oder einen Bildschirm anschließen und mit einer eigenen Fernbedienung steuern lässt. Das Zubehör kann entweder als Einmalkauf für 59,99 Euro oder im Zusammenhang mit dem waipu.tv Perfect Plus-Abo für 15,99 Euro/Monat erworben werden. Der Streaming-Stick unterstützt 4K, HDR und Spracheingaben per „Hey Google“ und benötigt zur Nutzung eine WLAN-Verbindung.

Wer sich im Apple-Universum bewegt, fährt tatsächlich mit den vorhandenen Apps für iOS, iPadOS und tvOS nach meinen Erfahrungen am besten. Ich habe während meines Testzeitraums primär die App auf meinem Apple TV 4K zum Streamen von TV-Inhalten verwendet. Hier überzeugt waipu.tv mit einem ansprechenden und gut strukturierten Menü, das über eine aktuelle Programmübersicht, Live-TV, eine übergreifende Mediathek mit On-Demand-Inhalten („Waiputhek“) verfügt, sowie auch einen Tab für erstellte und verfügbare Aufnahmen bereithält. Die Performance ist auf dem Apple TV wirklich gut, ebenso in den identisch aufgebauten beiden Apps für iOS und iPadOS, die ich mit meinem iPhone 14 Pro und dem iPad Pro 11″ (2020) nutzte.

Meine Erfahrungen mit dem waipu.tv 4K Stick

waipu.tv hatte mir auch den gleichnamigen 4K Stick zur Verfügung gestellt, der vor der ersten Nutzung noch eine kleine Einrichtung benötigt und ins eigene WLAN-Netzwerk eingebunden werden muss. In meinem Fall war auch noch ein Update der Firmware notwendig, das einige Minuten in Anspruch nahm. Verfügt man bereits über ein waipu.tv-Konto mit entsprechendem Tarif, kann man sich danach einfach einloggen und losstreamen.

Wobei es beim „einfach“ doch kleinere Einschränkungen gibt: Ganz so sinnvoll und übersichtlich aufgebaut wie die Apps für Apple-Geräte ist das Menü auf dem waipu.tv 4K Stick nämlich nicht. Hier können zwar Favoritensender markiert und prominent platziert werden, auch das Einbinden von anderen Streaming-Apps wie Netflix, Amazon Prime Video, DAZN, YouTube und der öffentlich-rechtlichen Mediatheken ist möglich – die insgesamte Performance ist jedoch im Vergleich schlechter als bei der Nutzung der App auf einem Apple TV. Mit dem 4K Stick kam es häufiger zu Abstürzen oder kleineren Lags, auch der Senderwechsel benötigte hier einige Sekunden länger.

Solltet ihr euch also für waipu.tv entscheiden, verzichtet auf den 4K Stick, bucht einen Tarif und verwendet die Apps für iOS, iPadOS und das Apple TV. Hier bekommt man die aus meiner Sicht beste und zuverlässigste Performance geboten. Wer kein Apple TV zur Verfügung hat oder sich aus Kostengründen nicht anschaffen möchte, fährt auch mit den Roku Playern in Kombination mit waipu.tv und anderen Apple-Geräten gut. Dank einer Kooperation von waipu.tv und Roku ist der Streamingdienst nun auch auf den Roku-Sticks verfügbar. Letztere verfügen zudem über ein übersichtliches Menü und eine Unterstützung für Apples AirPlay und HomeKit. Meinen Testbericht des Roku Express 4K und Roku Streaming Stick 4K findet ihr hier.

Zwei Tarife mit zwei oder vier gleichzeitigen Streams

Für viele Nutzer und Nutzerinnen von waipu.tv ist ein Kabel- oder Satellitenanschluss damit überflüssig, da sie mit waipu.tv ihr TV-Signal über die Internetverbindung erhalten. Der TV-Dienst bietet je nach gebuchtem Paket mindestens 180 Sender, davon 140 in HD, die entweder live oder als Aufnahme angesehen werden können. Waipu.tv hält insgesamt drei verschiedene TV-Pakete bereit, die ab 7,49 Euro/Monat (für das Comfort-Paket mit zwei gleichzeitigen Streams) erhältlich sind. Im Perfect Plus-Paket für 12,99 Euro/Monat sind 240 Sender inklusive, darunter 227 in HD-Qualität, 100 Stunden Aufnahmen sowie vier gleichzeitige Streams möglich. Auch Kombi-Pakete für waipu.tv plus Netflix oder DAZN können gebucht werden. Den TV-Paket-Vergleich gibt es auf der Angebots-Seite des Dienstes.

Ebenfalls wichtig zu wissen: Alle Pakete lassen sich monatlich kündigen. Solltet ihr also einmal für ein paar Monate ins Ausland gehen oder das Paket aus anderen Gründen nicht mehr benötigen, kann es schnell und einfach abbestellt und bei Bedarf wieder neu gebucht werden. Das Standard-Paket, Perfect Plus, kann zudem einen Monat lang gratis getestet werden, ehe dann ab dem 2. Monat 12,99 Euro fällig wird. Mit Perfect Plus erhält man auch einige PayTV-Sender wie Sport1+ und kann auch die privaten Sender wie RTL, Sat1 und Pro7 in HD-Qualität streamen.

Besonders praktisch: Aufnahme- und Pausenfunktion

Was ich beim Streamen von TV-Inhalten während meiner Testphase als sehr praktisch empfunden habe, ist die bei waipu.tv integrierte Neustart- und Pausefunktion. Bekommt man während einer Doku plötzlich einen Anruf, den man annehmen muss, pausiert man die Wiedergabe einfach und schaut dann nach Beendigung des Telefonats genau von dort weiter, wo man aufgehört hat.

Ebenfalls sehr nützlich ist die Möglichkeit, schon während der laufenden Sendung noch eine Aufnahme für eben diese starten zu können. Für den Comfort-Tarif stehen 50 Stunden Aufnahmespeicher zur Verfügung, bei Perfect Plus sind es sogar 100 Stunden. Hier sollte man auf jeden Fall einiges aufnehmen können, ehe wieder Sendungen gelöscht werden müssen. Ich habe beispielsweise bei der kürzlich beendeten Eishockey-WM einige Partien bei Sport1 und Sport1+ aufgenommen, um diese zeitversetzt mit dem Freund später am Tag gemeinsam schauen zu können. Sollte man wirklich auch mit 100 Stunden Aufnahmespeicher nicht hinkommen, kann man für 4,20 Euro/Monat weitere 100 Stunden Speicherkapazität hinzubuchen.

Mobiles Streamen von Privatsendern kostet extra

Apropos hinzubuchen: An dieser Stelle muss auch erwähnt werden, dass die Nutzung von waipu.tv nur innerhalb des eigenen WLAN-Netzes funktioniert. Möchte man beispielsweise während der Geschäftsreise im Hotelzimmer mit dem MacBook Inhalte streamen oder über die mobile Datenverbindung im Zug das Fussballspiel verfolgen, hat man die Mobil-Option des Anbieters zu buchen, die 3 Euro/Monat zusätzlich kostet. Der monatliche Paketpreis erhöht sich demnach auf 10,49 Euro für den Comfort-Tarif und 15,99 Euro für den Perfect Plus-Tarif. Zum Vergleich: Beim Konkurrenten Zattoo ist ein EU-weites Streaming in den beiden Tarifen Premium (9,99 Euro/Monat) und Ultimate (13,99 Euro/Monat) bereits inbegriffen. Wer auf dieses Feature verzichten kann und nur einen Ersatz für den lokalen Kabeltarif im eigenen Zuhause sucht, ist mit dem Perfect Plus-Tarif von waipu.tv, der 12,99 Euro/Monat kostet, etwas günstiger beraten als mit Zattoo Ultimate.

Doch auch ohne eine aktive Mobil-Option lassen sich viele der vorhandenen TV-Sender bei waipu.tv unterwegs ansehen. Dies betrifft vor allem die öffentlich-rechtlichen Kanäle, die auch außerhalb des eigenen WLANs in HD-Qualität gestreamt werden können. Aber auch Sport1, Sport1+, Eurosport 1 und 2, MTV und mehr lassen sich über die mobile Datenverbindung oder außerhalb des eigenen WiFi-Netzwerks ansehen. Beachten sollte man daher, dass man zumindest zuhause über ein stabiles und ausreichend gerüstetes WLAN verfügt, um ohne Unterbrechungen TV schauen zu können. In meinem Fall gab es bei einem DSL-Anschluss mit rund 60 Mbit/s keinerlei Probleme. Auch das mobile Streaming über meinen fraenk-Tarif und LTE war bei entsprechend guter Verbindung im städtischen Bereich absolut unkompliziert.

waipu.tv versus Kabelanschluss

Abschließend wichtig zu wissen: Seit dem 1. Dezember 2021 dürfen Kabelgebühren nicht mehr über die Betriebskostenabrechnung (=Nebenkosten) umgelegt werden. Im Zweifel musste man so zweimal für den Fernsehempfang zahlen, auch wenn man einen vorhandenen Kabelanschluss gar nicht genutzt hat. Diese nicht mehr zeitgemäße Abrechnung, das sogenannte Nebenkostenprivileg, wurde nun mit einer Übergangsfrist bis zum 30. Juni 2024 abgeschafft, so dass es vereinfacht wird, auf alternative Übertragungswege wie waipu.tv zu wechseln.

Da heutzutage eh immer weniger lineares Fernsehen geschaut und stattdessen auf Mediatheken und anderes Videostreaming gesetzt wird, kann ein Anbieter wie waipu.tv durchaus eine Option sein, wenn es um die Versorgung mit deutschen und internationalen Fernsehsendern zuhause vor Ort geht – Voraussetzung ist eine stabile und verfügbare WLAN-Verbindung. Denn sollte das Internet einmal ausfallen, bleibt auch der TV-Bildschirm bei waipu.tv schwarz. Per Satellit oder Kabel angebunden, kann man dann zumindest noch lineares Fernsehen schauen. Gleichzeitig sind aktuelle Kabelanschlüsse mit ihren monatlichen Gebühren von rund 20 bis 30 Euro in meinem Bundesland aber auch deutlich teurer als Streaming-Anbieter wie waipu.tv und Zattoo – und bieten oft nicht so viele Sender und Extras wie letztere. Alle Infos und Features zu waipu.tv findet ihr abschließend auch auf der offiziellen Website.