Wetter.de liefert neues Design für seine Wetter-App

Seit etwas mehr als einem Jahr setze ich nun auf wetter.de (App Store-Link) als bevorzugte Wetter-App auf meinem iPhone. Nachdem ich WeatherPro in Rente geschickt habe, zahle ich in der neuen App sogar gerne die geforderte Gebühr in Höhe von 6,49 Euro für die Premium-Funktionen ohne Werbung und die erweiterte Vorhersage.

Nun werde ich mich allerdings an einen neuen Look gewöhnen müssen, der sogar schon auf dem Homescreen anfängt. Mit dem Update auf Version 13.0.0 hat RTL interactive seiner Wetter-App einen neuen Anstrich verpasst und sogar das App-Icon geändert. Statt der strahlenden Sonne gibt es jetzt nur noch einen kleinen gelben Kreis auf blauem Hintergrund. Das ist ziemlich gewöhnungsbedürftig und könnte meiner Meinung nach für alles stehen. Hut ab, wenn ihr da auf den ersten Blick eine Sonne erkennt.

Auch in der App selbst hat sich alles getan. Das Entwicklerteam lässt uns wissen: „Wir haben unserer App einen neuen Anstrich verpasst. Neue frische Farben und ein aufgeräumtes Design strahlen mit der Sommersonne um die Wette.“

Wetter.de: Alte und neue App im direkten Vergleich

Vorsichtshalber habe ich vor dem Update noch schnell ein paar Screenshots gemacht. Hier mal eine direkte Gegenüberstellung des alten Designs (links) mit der Optik nach dem Update (rechts):

Vielleicht wird sich meine Meinung in zwei oder drei Wochen ändern, für den Moment wünsche ich mir aber das alte Design zurück. Die deutlich blasseren Farben haben mir hier viel besser gefallen und auch die Liste der kommenden Tage mit der Unterteilung in Kacheln fand ich übersichtlicher. Und überhaupt: Warum schreibt man 21. August nicht mehr aus? Platz genug wäre ja vorhanden und die 0 vor der 8 triggert mich extrem.

An dieser Stelle auch gerne noch einmal die Frage an euch: Welche Wetter-App nutzt ihr derzeit auf iPhone und iPad? Was ist eure Empfehlung?