WhatsApp auf dem iPad: Will Cathcart macht neue Hoffnungen

Auch wenn es aus meiner Sicht die bessere Lösung wäre, wenn Apple einfach sein iMessage-System für Android öffnen würde, ist es am Ende wohl wahrscheinlicher, dass WhatsApp auch auf das iPad kommt. Der Wunsch vieler Nutzerinnen und Nutzer wird nun durch eine Aussage des WhatsApp-Chefs beim Mutterkonzern Meta befeuert.

„Eine iPad-App wird schon seit langem gewünscht“, sagt Will Cathcart, der ‚Head of WhatsApp‘ in einem Interview mit The Verge. „Wir würden es gerne tun.“ Und was besonders wichtig ist: Die notwendigen Grundlagen sind mittlerweile gelegt.

„Wir haben viel an der Technologie für die Unterstützung mehrerer Geräte gearbeitet. Unsere Web- und Desktop-Apps können das jetzt. Wenn ich Multi-Device aktiviert habe, kann ich mein Telefon ausschalten oder meine Netzwerkverbindung verlieren und bekomme trotzdem Nachrichten auf meinem Desktop. Das wäre für eine Tablet-App wirklich wichtig, damit man die App auch dann nutzen kann, wenn das Telefon nicht eingeschaltet ist. Die zugrunde liegende Technologie ist also vorhanden.“

Eine Schwierigkeit war bisher, die verschlüsselten Chats auch auf andere Geräte zu bringen, wenn das Telefon nicht aktiv mit dem Internet verbunden ist. Mittlerweile können vier verschiedene Geräte mit einem Account gekoppelt werden und so die eigenen Chats zuverlässig entschlüsseln.

Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen: Hinter WhatsApp steckt ein Milliarden Dollar schweres Unternehmen. Eigentlich müsste es für Meta eine Sache von ein paar Tagen sein, WhatsApp auf das iPad zu bringen – wenn man es denn wirklich will. Und das scheint mir bisher nicht der Fall zu sein.