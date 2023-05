WhatsApp: Betaversion für macOS mit neuen Funktionen für Gruppenanrufe

Bisher sah es für die macOS-App des Messengers WhatsApp so aus, dass keine Gruppenanrufe aus der Desktop-Anwendung heraus möglich waren. Wie nun das Team von WABetaInfo herausgefunden hat, findet sich in der neuesten macOS-Betaversion von WhatsApp, die man über TestFlight geladen hat, nun doch eine Option für Gruppenanrufe.

In der Betaversion für den Mac, die unter der Versionsnummer 23.10.0.70 veröffentlicht wurde, fand WABetaInfo eine Möglichkeit, Gruppenanrufe zu starten, die auch für einige Beta-User schon zur Verfügung stand. In vorherigen Updates war zwar ein Gruppenanruf-Button in der Desktop-App vorhanden, dieser funktionierte aber nicht oder war deaktiviert. Dieser Umstand scheint sich nun mit der neuesten Betaversion geändert zu haben. WABetaInfo berichtet:

“[…] die Schaltflächen für Anrufe sind endlich verfügbar, und wir können bestätigen, dass es möglich ist, einen Gruppenanruf zu starten. Beachtet, dass einige User ein anderes Symbol in der Chat-Kopfzeile sehen, das Gruppenanrufe und Videoanrufe in einer einzigen Schaltfläche zusammenfasst. Außerdem könnt ihr einen neuen Gruppenanruf mit Personen erstellen, die sich nicht in der gleichen Gruppe befinden: Öffnet die Registerkarte ‚Anrufe‘ und tippt auf die Schaltfläche ‚Anruf erstellen‘. In diesem Bereich der App könnt ihr einen neuen Gruppenanruf erstellen, indem ihr die Personen auswählt, die ihr zu dem Anruf hinzufügen möchtet. Ihr könnt in diesem Bereich bis zu 7 Personen auswählen, später können jedoch bis zu 32 Personen an euren Gruppen-Audioanrufen teilnehmen. Beachtet zudem, dass die Obergrenze für Gruppen-Videoanrufe unterschiedlich sein kann.“

Die Funktion, Gruppenanrufe innerhalb von Gruppen zu tätigen, sei laut WABetaInfo zusammen mit allen anderen Verbesserungen für einige Betatester und -testerinnen verfügbar, nachdem sie eines der neuesten Updates der WhatsApp-Beta für macOS über die TestFlight-App installiert haben. Das Feature soll in den kommenden Tagen an noch mehr Personen verteilt werden. WhatsApp für macOS kann auf der offiziellen Website des Messengers heruntergeladen werden, dort findet sich auch die Möglichkeit, Betaversionen zu beziehen.

Screenshot: WABetaInfo.