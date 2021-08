Wir testen drei Drucker: Auf welche Details kommt es für euch an?

Bei mir Zuhause setze ich seit einiger Zeit auf einen einfachen Laser-Drucker von Brother. Insbesondere die Kosten sind hier natürlich sehr entspannt, es wird nur in Schwarz-Weiß gedruckt und der Toner hält bereits eine Ewigkeit. Allerdings lebe ich Zuhause nicht alleine und andere Familienmitglieder haben den Wunsch geäußert, ab und zu doch auch mal farbig drucken zu wollen.

Aber welcher Drucker soll es am Ende sein? Auf diesem Gebiet bin ich bisher tatsächlich nicht wirklich bewandert. Und was macht man in einer solchen Zitation, wenn man einen eigenen Technik-Blog hat? Man schaut sich einfach drei verschiedene Drucker an. Ich habe mich dabei bewusst auf drei Geräte aus drei verschiedenen Preisklassen entschieden und will so feststellen, ob man nicht vielleicht auch für wenig Geld gute Ergebnisse bekommt. Und das hier sind die drei Kandidaten:

Canon Pixma TR4551 für 81,99 Euro: Ein kompaktes 4-in-1-Multifunktionssystem für das Home Office, das sogar mehrseitig scannen und faxen kann. Inklusive diverser Funktionen per App, WLAN und Cloud. (bei Saturn kaufen)

Brother DCP-J1200W für 145,99 Euro: Laut eigenen Angaben hat Brother dieses 3-in-1-Modell speziell für die Bedienung mit einem mobilen Gerät optimiert. Also genau der richtige Kandidat für einen App-Liebhaber wie mich? (bei Saturn kaufen)

HP Officejet Pro 9014 für 209,90 Euro: Das Top-Modell in unserem Test mit den vermutlich besten technischen Voraussetzungen. Aber macht das auch in der Praxis einen Unterschied? (bei Saturn kaufen)

Welche Details haben die größte Priorität?

Dass ein Drucker ein ordentliches Druckergebnis liefern sollte, in dieser Hinsicht sind wir uns bestimmt einig. Aber was ist euch noch wichtig? Haben für euch die Folgekosten die größte Priorität? Oder legt ihr mehr Wert auf eine einfache Bedienung direkt am Gerät? Gibt es spezielle Funktionen, die für euch besonders wichtig sind?

Sicherlich können wir in unserem Vergleichstest nicht jedes einzelne Detail ganz genau beleuchten. Gerne würden wir aber erfahren, was bei der Entscheidung für oder gegen einen Drucker für euch das meiste Gewicht hat. Wir freuen uns auf euer Feedback in den Kommentaren, bevor wir die drei Modelle in Betrieb nehmen und auf Herz und Nieren testen.