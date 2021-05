WISO Steuer-Mac 2021 und weitere Software heute im Angebot

Meine Frau und ich haben es schon erledigen lassen und eigentlich bin ich ziemlich froh, dass ich mich nicht mit dem Thema Steuererklärung beschäftigen muss. Die Rückzahlung vom Finanzamt ist auch schon da, schneller hätte es dieses Jahr nun wirklich nicht laufen können. Wer seine Steuererklärung selbst erledigt, sollte heute bei Amazon vorbeischauen – denn dort gibt es verschiedene Software für eben diese Steuererklärung zum Sonderpreis.

Die bekannteste Empfehlung ist dabei sicherlich WISO Steuer. Das bekommt ihr heute in der Mac-Edition in verschiedenen Varianten für jeweils 20,99 Euro. Entweder als Download oder falls gewünscht auch als physische Verpackung, wobei dann noch Versandkosten anfallen, wenn ihr kein Prime-Kunde seid. Im Internet-Preisvergleich zahlt ihr mir 23 Euro aktuell etwas mehr und seid wohl auch nicht so komfortabel unterwegs wie bei Amazon.

Mit WISO Steuer-Mac 2021 können bis zu fünf Steuererklärungen bequem und in wenigen Schritten erledigt werden. Dank der Steuerautomatik-Funktion lassen sich viele Angaben, die beim Finanzamt schon vorliegen, direkt abrufen und importieren, so dass vieles an der richtigen Stelle eingetragen wird. Auch eine Übernahme aus Elster-Formularen vom Finanzamt ist möglich. In vielen Fällen ist die Erklärung damit schon erledigt und kann beim Finanzamt in digitaler Form mit einem Klick und ohne Papier abgegeben werden.

Neben der Software von Buhl bekommt ihr auch Taxman oder QuickSteuer von Lexware mit Rabatt, soweit ich das bei diesen Angeboten richtig sehe, sind die Apps von Lexware aber nur mit Windows kompatibel.