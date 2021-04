Wo ist?: Weiterführende Informationen rund um das neue Netzwerk

Vor wenigen Tagen hat Apple bekanntgegeben, dass man das Wo ist?-Netzwerk auch für Drittanbieter öffnet. So können nicht nur Apple-eigene Produkte in der Wo ist?-App getrackt werden, sondern auch ausgewählte Gadgets von Drittanbietern.

Im Support-Dokument #HT211331 erklärt Apple noch einmal genau, wie man Produkte von Drittanbietern in der Wo ist?-App hinterlegt. Alle Drittanbieter-Produkte werden im neuen Objekte-Tab angezeigt und können auch dort eingepflegt werden. Hier muss man dann den Instruktionen folgen. Gleichzeitig werden auf der Hilfe-Seite die unterstützten Produkte angezeigt, aktuell sind das nur die Belkin SOUNDFORM Freedom True Wireless In-Ear-Kopfhörer, die E-Bikes VanMoof S3- und X3 sowie der Dinge-Finger Chipolo ONE Spot.

Des Weiteren wurde das macOS-Benutzerhandbuch aktualisiert. Hier wird erklärt, was passiert, wenn ein Objekt als verloren markiert wurde:

Wenn das Objekt gefunden wird : Das Objekt wird auf der Karte angezeigt, damit du sehen kannst, wo es sich befindet. Der aktuelle Standort und der aktualisierte Zeitstempel werden unter dem Namen des Objekts angezeigt.

: Das Objekt wird auf der Karte angezeigt, damit du sehen kannst, wo es sich befindet. Der aktuelle Standort und der aktualisierte Zeitstempel werden unter dem Namen des Objekts angezeigt. Wenn das Objekt nicht gefunden wird: Unter dem Objektnamen wird der Hinweis „Kein Standort gefunden“ angezeigt. Sofern du benachrichtigt werden möchtest, wenn der Standort verfügbar ist, klicke auf die Infotaste in der Karte und wähle dann „Bei Fund benachrichtigen“. Du erhältst eine Benachrichtigung, sobald das Gerät gefunden wird.

In naher Zukunft werden sicherlich noch mehr Produkte mit dem Wo ist?-Netzwerk kompatibel sein. Ebenso erlaubt Apple den Zugriff auf den U1-Chip. Damit werden andere Gerätehersteller in der Lage sein, die Vorteile der Ultrabreitband-Technologie in mit U1-Chip ausgestatteten Apple Geräten zu nutzen und eine noch präzisere Standortbestimmung zu ermöglichen.

Und jetzt ist es an der Zeit, dass Apple die eigenen AirTags präsentiert – wir warten!