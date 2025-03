Wochenend-Gewinnspiel: Aqara Paneel-Hub S1 Plus für 289,99 Euro

Falls ihr euer Smart Home aufmotzen möchtet, haben wir in unserem Wochenend-Gewinnspiel heute das passende Produkt für euch. Da uns der Hersteller zwei Exemplare geschickt hat, können wir einen Aqara Paneel-Hub S1 Plus im Wert von 289,99 Euro (Amazon-Link) an euch verlosen.

Der Aqara Paneel-Hub S1 Plus ersetzt einen oder zwei Lichtschalter an der Wand, kann aber auch per USB-C mit Strom betrieben werden, wenn ihr nicht in die Elektroinstallation eingreifen möchtet. Der Einsatz einer Fachkraft zur Installation kann sich aber absolut lohnen.

Denn mit dem Aqara Paneel-Hub S1 Plus kann man nicht nur viele smarte Sachen anstellen, sondern auch die vorhandene „dumme“ Deckenbeleuchtung steuern. Ihr macht quasi den alten Lichtschalter smart und profitiert darüber hinaus noch von den zusätzlichen Möglichkeiten des Touch-Bedienfelds.

Das Touch-Bedienfeld fungiert gleichzeitig als Zigbee-Hub für Aqara-Geräte und macht diese mit Matter kompatibel. Richtig spannend wird es, wenn ihr eine Aqara-Kamera im Einsatz habt, vielleicht sogar die Aqara G4 Doorbell. Klingelt jemand an eurer Tür, könnt ihr automatisch das Kamerabild auf dem Aqara Paneel-Hub S1 Plus anzeigen und sogar mit dem Besuch kommunizieren.

Das Aqara Paneel-Hub S1 Plus ist vielleicht kein Produkt, das man mal eben so in Betrieb nimmt. Wenn ihr aber ein wenig Zeit mitbringt und euer Smart Home um dieses Gadget erweitern möchtet, dann solltet ihr unbedingt an unserem Gewinnspiel teilnehmen.

So könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen

Wenn ihr das Aqara Paneel-Hub S1 Plus im Wert von 289,99 Euro gewinnen möchtet, dann müsst ihr lediglich bis Sonntag um 23:59 Uhr eine E-Mail an gewinnspiel@appgefahren.de senden und im Betreff die folgende Frage beantworten:

Wie viele Aqara Zigbee-Geräte können mit dem Aqara Paneel-Hub S1 Plus verbunden werden?

Unter allen richtigen Einsendungen werden wir am Montag eine Gewinnerin oder einen Gewinner auslosen und in unserem News-Ticker bekannt geben.

Aqara Paneel-Hub S1 Plus, Smart Home Steuerpanel mit Neutralleiter, Zigbee Hub,... All-in-One-Bedienfeld: Das Paneel (172 × 86 × 42,2 mm) enthält 2 elektrische Schalter, um herkömmliche Leuchten intelligent zu machen, sowie 6...

Stromüberwachung: Das Paneel überwacht den Stromverbrauch der angeschlossenen Verbraucher und erstellt tägliche, wöchentliche oder monatliche...