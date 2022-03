World Backup Day: MacXDVD verschenkt Vollversion des iPhone und iPad-Managers MediaTrans

Anzeige. Heute ist der World Backup Day und der bekannte Softwareanbieter MacXDVD bietet den iPhone- und iPad-Manager MacX MediaTrans zum kostenlosen Download an. Ihr könnt die Version 7.6 komplett gratis laden und in vollem Umfang nutzen – lediglich Updates sind ausgeschlossen. Auf der verlinkten Webseite müsst ihr eure E-Mail angeben und bekommt dann einen Lizenzschlüssel zugeschickt.

MacX MediaTrans v7.6 kostenlos sichern (zum Angebot)

MacX MediaTrans Lifetime-Lizenz mit Updates für 30,88 Euro statt 46 Euro (zum Angebot)

Backups sind wichtig

Ich selbst setze auf iCloud-Backups und hatte in der Vergangenheit schon einmal Probleme und konnte tatsächlich nur noch auf ein altes Backup zugreifen. Falls ihr auf Nummer sicher gehen wollt, könnt ihr mit MacX MediaTrans auch ein Backup direkt auf dem Mac speichern und im Notfall darauf zurückgreifen. Laut MacX speichern nur rund 29 Prozent aller iPhone-User ein Backup lokal auf dem Computer.

MacX MediaTrans ist komplett mit iOS 15, iPadOS 15 und den neuen iPhone 13-Modellen kompatibel. Ihr könnt einfach eure Fotos, Musik, Videos, Bücher, Memos, Klingeltöne und mehr verwalten. Via Drag-and-Drop können Daten schnell zwischen iPhone/iPad und Mac synchronisiert werden. So könnt ihr Fotos fix übertragen, habt Zugriff auf eure Videos, Musik und weitere Medien. Wer sich zum Beispiel für die kleinste Speichergröße beim iPhone entscheidet, kann so schnell Speicherplatz freigeben oder Daten für ein Backup auf einer externen Festplatte speichern.

Die Einbindung des iPhone oder iPad als Flash-Laufwerk ist ebenfalls möglich, um so Daten, zum Beispiel Dokumente, PDFs und mehr, ablegen zu können. Das ganze funktioniert dann wie ein USB-Stick. Gleichzeitig könnt ihr auch Videos oder Fotos in andere Formate konvertieren.

Jetzt Gratis-Vollversion sichern

MacX MediaTrans wird in Version 7.6 bis zum 5. April kostenlos zum Download angeboten. Falls ihr eine Lizenz haben wollt, solltet ihr direkt zuschlagen. Und wenn ihr von weiteren Updates profitieren wollt, könnt ihr euch die Lifetime-Vollversion mit kostenlosen Updates für nur 30,88 Euro statt 46 Euro sichern.