YouTube GOLDENE KAMERA Digital Awards: Das sind die Gewinner

Wer hier jetzt Bibi, DagiBee, Julien Bam, Freekickerz oder Gronkh erwartet, liegt falsch. In insgesamt sieben Kategorien wurde der Award verliehen, der zusammen mit der FUNKE MEDIENGRUPPE digital durchgeführt wurde. Ausgezeichnet wurden wieder die YouTube-Stars, die mit ihren Beiträgen, Aktionen und Kanälen in den vergangenen zwölf Monaten nicht nur ihr Millionenpublikum begeisterten, sondern durch Originalität, Klasse, Engagement und Mut auch einiges bewegt haben.

Best of Entertainment

In der Kategorie „Best of Comedy & Entertainment“ konnte sich Tedros “Teddy” Teclebrhan mit seinem gleichnamigen YouTube-Kanal durchsetzen. Der Schwabe ist ein wahres Multitalent: Ob als Schauspieler, Sänger oder Comedian – Teddy schafft es mit einer einzigartigen Kombination aus Musik, Tanz, Comedy und seinen zahlreichen Alter Egos, seine Auftritte zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen.

Best of Information

Dauerbrenner Information: Mai Thi Nguyen-Kim aka MaiLAB möchte ihre Community – und vor allem junge Mädchen – für Naturwissenschaften begeistern und räumte nach dem 2. Platz im letzten Jahr dieses Mal die GOLDENE KAMERA in der Kategorie „Best of Information” ab. Anfang April 2020 erreichte die promovierte Wissenschaftlerin, die über eine Millionen Abonnenten hat, mit einem Video zur Corona-Pandemie „Corona geht gerade erst los” innerhalb von vier Tagen mehr als vier Millionen Aufrufe.

Special Award International

Für sein Konzert „Music For Hope“, zeichnet die Jury dieses Jahr Weltstar Andrea Bocelli mit dem „Special Award International“ aus. Sein Solokonzert, das am Ostersonntag dieses Jahres auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie live aus dem leeren Mailänder Dom übertragen wurde, verfolgten bis zu 2,8 Millionen Zuschauer gleichzeitig – und wurde damit der erfolgreichste Klassik-Livestream auf YouTube. Der italienischer Sänger, Songwriter und Produzent darf sich bereits das zweite Mal über eine GOLDENE KAMERA freuen. Time to say goodbye? Nicht für Andrea Bocelli.

Best of Education + Coaching

Die Überraschung des Abends! Gleich zwei Creators erhielten den Award in der Kategorie „Best of Education + Coaching“. Tüfteln, basteln, schrauben, schweißen – die Künstlerin, Designerin und leidenschaftliche Handwerkerin Laura Kampf stellt auf ihrem gleichnamigen YouTube-Kanal regelmäßig und mit großer Begeisterung ihre DIY-Projekte vor. Mit über einer halben Million Abonnenten hat sie den Durchbruch in der internationales Maker-Szene geschafft. Webvideoproduzent, Stimmenimitator, Musiker, Moderator und Comedian Marti Fischer begeistert und inspiriert mit seinen Videos ebenfalls regelmäßig seine Fans. Den Preis nahmen Laura und Marti von Vorjahressiegerin “Sally” Özcan entgegen.

Best Newcomer

„Deutsche Demokratie so abfeiern, als wär’s die Demokratie eines Landes, das ich sehr geil finde? Kein Problem.“ Von diesem Spirit geleitet, setzt sich Comedian Abdel Karim aka Abdelkratie im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung ein. Die Jury ist davon begeistert und kürte Karim als Preisträger in der Kategorie „Best Newcomer”. Auf seinem YouTube-Kanalwerden Grundlagen der Demokratie und politische Bildung vermittelt – ganz ohne Hausaufgaben oder Klausuren.

Special Award

Der „Special Award“ geht in diesem Jahr an den Hamburger Schulleiter Björn Lengwenus. Als die Hamburger Grund- und Stadtteilschule „Alter Teichweg“ mitte März Corona-bedingt ihre Tore schließen musste, funktionierte Lengwenus kurzerhand die Aula in ein Studio um, mit dem Ziel, seinen Schülerinnen und Schülern weiterhin Wissen zu vermitteln, digitales Lernen sowie den Austausch zu fördern. Ganze 28 Folgen „Dulsberg Late Night“setzte der engagierte Pädagoge um, mit denen er jeden Abend um 22 Uhr als interaktive Show live via YouTube auf Sendung ging.

Best Brand Channel

Im Vorfeld der Verleihung hatten User dieses Jahr die Möglichkeit, per Online-Voting für den „Best Brand Channel“ abzustimmen. Die begehrte goldene Trophäe nahm das Team um yumtamtam vor Ort entgegen. Auf dem Kanal, powered by Edeka, kochen, backen und brutzeln Felicitas Then, Melissa Lee und Felix Denzer was das Zeug hält – und haben jede Menge Spaß dabei. Neben schnellen und einfachen Rezepten gibt es viele Tipps und Tricks rund ums Kochen und coole Koch-Challenges zu bewältigen. Yumtamtam konnte sich gegen Die Techniker von der Techniker Krankenkasse, o.B. Deutschland von Johnson & Johnson, S-Bahn Berlin von der Deutschen Bahn, Einfach Thermomix von Vorwerk sowie Mercedes Benz Deutschland von Daimler AG durchsetzen.

(Foto: Luca Rossetti/Goldene Kamera)