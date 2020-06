24K Gold USB-C auf Lightning-Kabel von Anker ab sofort für 99,99 Euro erhältlich

Das ganz besondere Kabel haben wir euch schon Ende Mai vorgestellt. Es handelt sich um ein 180 Zentimeter langes USB-C auf Lightning-Kabel (Amazon-Link), das allerdings als Special Edition mit Gold veredelt wurde.

Die Kabelköpfe sind mit 24K Gold überzogen, das Kabel selbst liefert goldene Akzente, die in das Nylon eingeflochten sind. Auch die Special Edition bietet eine lange Lebensdauer und macht auch nach 35.000 Biegungen nicht schlapp. Die Sonderausgabe kommt in einer schwarzen Box, zudem gibt es ein kleines Etui, in dem man das edle Kabel transportieren kann. Eine MFi-Zertifizierung ist natürlich mit dabei, zudem gibt es auch hier eine lebenslange Garantie.

Das besondere Kabel der Reihe Powerline+ III gibt es ab sofort für 99,99 Euro zu kaufen.