About Love and Hate: Spiele-Klassiker nach fast 10 Jahren aktualisiert

Erinnert ihr euch noch an das Spiel „About Love, Hate and the other ones“ (App Store-Link)? Im Jahr 2012 ist das Spiel durchgestartet und auch wir haben eine Kaufempfehlung ausgesprochen. Das letzte Update ist im Jahr 2014 datiert, nach knapp 10 Jahren gibt es jetzt Version 2.0 und hebt das Spiel in die aktuelle Zeit.

About Love and Hate v2.0

Hochauflösende, wunderschöne, handgezeichnete Charaktere und Hintergründe, von Grund auf neu erschaffen

Neue Animationen und Spezialeffekte!

Läuft endlich im Vollbildmodus auf modernen iPhone- und iPad-Displays

Verbessertes Zoomen mit 2 Fingern

Verwendet moderne Bildkomprimierung für bessere Qualität bei geringerer Dateigröße

Moderner Videocodec reduziert visuelle Artefakte in den animierten Kurzfilmen im Spiel

Schnellere Ladezeiten durch bessere Ausnutzung der modernen iPhone-Prozessoren

Läuft auf Apples Metal-Grafik-API, um Overhead zu reduzieren und die Batterielaufzeit zu verlängern

Im Spiel selbst geht man mit zwei Figuren an den Start: Love und Hate. Mit den beiden muss man in jedem der 80 handgezeichneten Leveln einen roten Knopf finden – dabei ist es egal wer diesen am Ende betätigt. Die zwei lassen sich durch einfache Klicks steuern und müssen dabei im Team agieren. Zusätzlich verfügt jeder über eine spezielle Fertigkeit: Love verschickt dabei Herzen, so dass Bewohner einen Schritt auf ihn zu machen, mit Hate versprüht man Blitze, so dass die Bewohner einen Schritt zurück machen.

Hier stimmt wirklich alles: Die Spieleidee, das Gameplay, die Grafik und der Sound. Von uns bekommt das Spiel eine absolute Empfehlung. Insgesamt gibt es die angesprochenen 80 Level, die sich in fünf Welten aufteilen. Im späteren Spielverlauf kommen übrigens noch fünf „other ones“, also andere Bewohner, mit ins Spiel. So kann man sich beispielsweise an einen anderen Ort beamen lassen.

About Love and Hate, der Name des Spiels wurde verkürzt, kann für 2,49 Euro gekauft und gespielt werden. Werbung oder In-App-Käue gibt es nicht.