AirCard: Variante mit austauschbarer Batterie weiter in Planung

Die AirCard ist mehr als erfolgreich auf Kickstarter gestartet. Obwohl noch mehr als drei Wochen verbleiben, hat der Schweizer Hersteller sein Finanzierungsziel bereits im Welten übertroffen. Es wurden schon mehr als 400.000 Euro gesammelt. Und das, obwohl die Kampagne mit einer schlechten Nachricht startete: Die AirTag-Karte ist anders als ursprünglich angenommen nicht mit einer austauschbaren Batterie ausgestattet.

Nun hat sich der Hersteller selbst zu Wort gemeldet und schreibt: „Wir arbeiten derzeit auch an einem Modell mit austauschbaren Batterien, es wird AirCard E heißen.“ Die Entwicklung sei aber sehr komplex und man könnte auch noch kein Datum nennen, an dem man das fertige Produkt präsentieren kann. „Der Prozess ist langwierig und liegt nicht nur an uns, es sind noch andere Parteien beteiligt, deren Geschwindigkeit wir nicht beeinflussen können.“

Die AirCard soll auch ohne Batterie weiter genutzt werden

Im gleichen Atemzug zeigt man noch einmal auf, dass man die AirCard auch nach Ende der Batterielaufzeit – das soll nach rund 30 Monaten der fall sein – noch weiter nutzen kann. Die Funktion der digitalen Visitenkarte sei nämlich nicht von der Batterie abhängig. „Metallkarten, die als digitale Visitenkarten fungieren, werden derzeit für 20 bis 40 Dollar verkauft, oft mit einem monatlichen Abonnement obendrauf“, heißt es vom AirCard-Team. Bei ihrer Karte sei dagegen kein digitales Abo notwendig.

Für den Kauf einer weiteren AirCard will man bestehenden Kundinnen und Kunden einen 50 Prozent Gutschein anbieten. Dann werden wir aber wohl bereits das Jahr 2026 schreiben, denn die AirCard soll ja erst im August 2023 ausgeliefert werden.

Als Alternative mit einem aufladenbaren Akku wollen wir uns in Kürze den Seinxon Wallet Finder anschauen. Dieser kann aktuell nur direkt beim Hersteller in China bestellt werden, die Lieferzeit ist entsprechend lang. Wir melden uns…