Amazon: ESR mit neuem Tastatur iPad-Case, Belkin mit neuem AirTag-Clip

Die ESR Ascend Tastatur Hülle Lite wurde für das iPad Pro optimiert. Die kleine Variante ist für das 11″ iPad Pro sowie iPad Air 4 und 5 passend, das große Modell für das 12,9″ iPad Pro aus 2021 und 2022. Das iPad selbst kann sowohl im Hoch- als auch im Querformat verwendet werden, wobei für den Transport das iPad im Querformat in der Hülle liegt. Platz für den Apple Pencil 2 ist vorhanden, für unterwegs kann dieser in einer Lasche befestigt werden. Das Case selbst lässt sich abnehmen und ihr könnt das iPad auch ohne Tastatur nutzen.

Bei der Tastatur kommt ein Scherenmechanismus zum Einsatz, der für ein gutes Tippgefühl sorgen soll. Ein Trackpad gibt es hier nicht, wer den Cursor versetzen möchte, muss das direkt am iPad-Display tun. Die beleuchteten Tasten verkürzen die Akkulaufzeit, sind in dunklen Umgebungen aber hilfreich. Wer möchte, kann die Tasten auch mit sieben Farben beleuchten.

Die ESR Ascend Tastatur Hülle Lite kann für je 99,99 Euro vorbestellt werden, ein Datum für die Auslieferung ist aber noch nicht terminiert.

Belkin AirTag Hülle mit Clip

Für 17,68 Euro verkauft Belkin einen neuen Secure Holder für Apples AirTags (Amazon-Link). Der Tracker wird in die Halterung gelegt, die fest verschlossen wird. Auf der Rückseite gibt es einen Clip, mit den man die Hülle an Gepäckstücken, Kleidung, Haustieren und Co anbringen kann. Der Clip ist in den Farben Weiß, Schwarz, Hellgrau und Dunkelgrau verfügbar. Auch hier könnt ihr eine Vorbestellung aufgeben, das Versanddatum ist aber noch unklar.