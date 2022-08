Amazon kauft iRobot für 1,7 Milliarden US-Dollar

iRobot hat 2002 den ersten Saugroboter präsentiert und vor allem mit der Roomba-Reihe überzeugt. Nach nun knapp 20 Jahren hat Amazon iRobot für stolze 1,7 Milliarden US-Dollar übernommen, um die eigene Smart Home-Sparte auszubauen.

Dave Limp, SVP von Amazon Devices:

„Wir wissen, dass es wichtig ist, Zeit zu sparen, und dass Hausarbeit kostbare Zeit kostet, die besser für etwas genutzt werden kann, das die Kunden lieben. Über viele Jahre hinweg hat das iRobot-Team bewiesen, dass es in der Lage ist, die Art und Weise, wie Menschen putzen, neu zu erfinden – mit Produkten, die unglaublich praktisch und einfallsreich sind. Die Kunden lieben iRobot-Produkte – und ich freue mich darauf, mit dem iRobot-Team zusammenzuarbeiten, um das Leben der Kunden einfacher und angenehmer zu gestalten.“

Colin Angle, Chairman und CEO von iRobot ergänzt:

„Seit wir iRobot gegründet haben, ist unser Team auf der Mission, innovative, praktische Produkte zu entwickeln, die das Leben der Kunden einfacher machen, was zu Erfindungen wie dem Roomba und iRobot OS geführt hat. Amazon teilt unsere Leidenschaft für die Entwicklung durchdachter Innovationen, die es den Menschen ermöglichen, zu Hause mehr zu tun, und ich kann mir keinen besseren Ort für unser Team vorstellen, um unsere Mission fortzusetzen. Ich freue mich sehr darauf, ein Teil von Amazon zu sein und zu sehen, was wir in den kommenden Jahren gemeinsam für unsere Kunden aufbauen können.“