App Store: Glücksspiel-Werbung nach Entwickler-Beschwerden ausgesetzt

Seit gestern zeigt der App Store mehr Werbung an. Auf der Startseite sieht man eine große Kachel, zudem schaltet Apple jetzt Anzeigen auf App-Produktseiten. Vor allem letztere Werbefläche kritisieren viele Entwicklern und Entwicklerinnen, da hier Konkurrenten Werbung für ihre App schalten können. Doch zum Start der neuen Werbeflächen haben sich wohl vor allem Anbieter von Glücksspiel-Apps eingekauft.

Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit wurde eine Anzeige für eine Glücksspiel-App angezeigt. Auf Twitter findet ihr zahlreiche Beschwerden und Beispiele, um Einzelfälle handelt es sich nicht. Apple hat auf den öffentlichen Druck reagiert und die Anzeige von Glücksspiel-Werbung pausiert. Weitere Details werden nicht genannt. Gut möglich, dass Apple später die Anzeige optimiert, damit Glücksspiel-Werbung nicht so häufig angezeigt wird – und dann solche Anzeigen wieder zulässt.

In den Apple-Richtlinien für Werbung im App Store sind Apps mit Bezug zu Glücksspiel, Alkohol, Dating und der pharmazeutischen und medizinischen Industrie als „eingeschränkt“ aufgeführt, was bedeutet, dass es besondere Regeln dafür gibt, wo sie angezeigt werden können. Bei den Einschränkungen geht es hauptsächlich um Gesetze und nicht darum, was geschmackvoll oder potenziell schädlich ist. Auf der Website heißt es, dass Glücksspiel-Apps „in einigen Ländern und Regionen verboten oder eingeschränkt sind“, aber es wird nichts über die Zielgruppe gesagt, der sie angeboten werden können.

Apple wird ja nachgesagt, dass sie ihr Werbegeschäft massiv ausweiten wollen. So soll es auch Werbung außerhalb des App Stores geben, zum Beispiel in der Karten-App, Podcasts-App, Bücher-App und mehr.

Can you imagine having $48.2 billion cash on hand and YET still thinking „ah yes, those House of Fun Casino ads will grow our bottom line, let’s do it“ pic.twitter.com/j1k6WT8i2H

— Federico Viticci (@viticci) October 26, 2022