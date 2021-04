Apple Music: So könnt ihr Song-Schnipsel inklusive Lyrics teilen

iOS 14.5 bringt auch ein paar Verbesserungen für Apple Music mit. Unter anderem lassen sich Song-Schnipsel der Lieblingssongs über iMessage, Facebook oder Instagram Stories teilen. Ihr könnt einen Songausschnitt wählen, der vom Empfänger in der Vorschau abgespielt werden kann – ohne die App zu verlassen.

Apple Music bietet Songtexte in Echtzeit an. Die Lyrics sind nicht für alle Songs verfügbar, demnach geht das Teilen auch nicht mit jedem Titel im Katalog. Und so müsst ihr vorgehen: