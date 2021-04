Smarte Kameras und Türklingeln von Arlo bei Amazon zum Sparpreis

Bei Amazon könnt ihr heute zuschlagen, wenn ihr auf der Suche nach einer smarten Überwachungskamera oder Türklingel der Marke Arlo seid. Insgesamt 16 verschiedene Bundles des Herstellers sind reduziert erhältlich. Bei einigen Angeboten lässt sich sogar zusätzlich noch ein 10 Prozent Gutschein auf der Produktseite aktivieren, so dass der Preis noch ein wenig weiter sinkt.

Ziemlich interessant finde ich beispielsweise das Bundle bestehend aus der kabellosen Video Doorbell und der ebenfalls kabellosen Außenkamera, das statt 349,98 Euro nur noch 239,99 Euro kostet. Zusammen mit dem zusätzlichen Rabattgutschein kommt man so auf einen Endpreis von rund 216 Euro – ein richtig guter Kurs.

Die kabellose Video Doorbell haben wir euch ja im Februar und März ausführlich vorgestellt, neben unserem Testbericht auch in einem Leser-Test. Dort hat die Kamera gut abgeschnitten, allerdings muss man am Ende ganz klar sagen, dass man zusätzliche Kosten einkalkulieren muss, wenn man alle Funktionen nutzen möchte – denn die gibt es bei Arlo wie auch bei vielen anderen Hersteller nur in Verbindung mit einem kleinen Abo.

Das Bundle ist in zwei Farbkombinationen erhältlich, ihr bekommt es auch mit schwarzen Kameras.

577 Bewertungen Arlo Essential kabellose Video Doorbell... Arlo Kabellose Video Doorbell & Essential Kamera Bundle

DIREKTER VIDEO-ANRUF AUF IHREM SMARTPHONE (SIP): Die einzige Türklingel mit Kamera, die Sie direkt anruft, wenn jemand die Klingel drückt. Sie müssen nicht warten, bis eine App gestartet wird....

Neben der Video Doorbell stehen auch zahlreiche weitere Produkte zur Auswahl, darunter unter anderem die Arlo Outdoor Floodlight Überwachungskamera mit einem besonders hellen Scheinwerfer oder die Arlo Ultra mit besonders hoher Bildqualität. Eines haben die Modelle von Arlo alle gemeinsam: Dank des integrierten Akkus können sie alle ohne Netzkabel betrieben werden. Alle Angebote könnt ihr auf dieser Aktionsseite entdecken.