Apple repariert keine als gestohlen gemeldeten iPhones mehr

Im Vergleich zu Smartphones anderer Hersteller erzielen iPhones auch auf dem Gebrauchtmarkt immer noch sehr gute Preise. Kein Wunder also, dass rege gehandelt, verkauft und gekauft wird. In Zukunft sollte man aber vorsichtig sein, von wem man sein neues gebrauchtes iPhone erwirbt: Apple hat sich nun nämlich zu einem Schritt entschlossen, der im schlimmsten Fall zu einem echten Problem werden kann.

Wie MacRumors berichtet, wird ein in einer Datenbank als vermisst oder gestohlen gemeldetes iPhone laut einer neuen Apple-Unternehmensrichtlinie nicht in einem Apple Store repariert werden. Wenn man demnach ein iPhone kauft, das sich als gestohlen herausstellt, kann es sein, dass man es nicht reparieren lassen kann.

Bringt jemand also ein defektes iPhone in einen Apple Store oder zu einem autorisierten Service Provider, wird die IMEI des Geräts mit der weltweiten GSMA Device Registry, eine Datenbank für Kunden und Kundinnen, die aufführt, ob Geräte als verloren oder gestohlen gemeldet sind, abgeglichen. Bei MacRumors heißt es dazu:

„Wenn ein Apple-Techniker in seinen internen MobileGenius- oder GSX-Systemen eine Meldung sieht, dass das Gerät als vermisst gemeldet wurde, wird er angewiesen, die Reparatur abzulehnen, heißt es in einem am Montag veröffentlichten Memo von Apple. Die neue Richtlinie soll dazu beitragen, die Zahl der gestohlenen iPhones zu reduzieren, die zur Reparatur zu Apple gebracht werden.“

Schon jetzt lehnen Apple Stores eine iPhone-Reparatur ab, wenn der Besitzer bzw. Besitzerin eines Geräts die Funktion „Wo Ist?“ nicht deaktivieren kann. Mit dieser Vorgehensweise will man dazu beitragen, „dass gestohlene iPhones, für die ‚Wo Ist?‘ nie aktiviert war, nicht von Apple repariert werden“, so MacRumors. Will man das eigene iPhone, ein iPad oder einen iPod Touch als verloren oder gestohlen markieren, kann man dies in wenigen Schritten selbst erledigen.