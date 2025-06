Apple stellt iOS 26 vor: Das sind alle Neuerungen

Wie zuvor gemunkelt, hat Apple nicht iOS 19 vorgestellt, sondern iOS 26. Das neue System setzt auf das neue „Liquid Glass“-Design, das sich ab sofort durch alle Betriebssysteme zieht. Das sind die Neuerungen für das iPhone.

iOS 26: Das ist neu

Sperrbildschirm/Homescreen: Die Zeit und alle Kontrollelemente sind jetzt im Glas-Design. App-Icons wurden erneuert, damit sie ebenfalls zum neuen Design passen. Mit dabei ist auch ein neuer Clear-Look. Darüber hinaus kann sich der Sperrbildschirm dynamisch anpassen – unter anderem wird die Größe der Uhrzeit an den Hintergrund und an eingehende Nachrichten angepasst. Ebenso gibt es einen noch besseren 3D-Effekt, um Objekte oder Personen zum Leben zu erwecken.

Kamera: Die neue Kamera-App wurde optimiert und zeigt auf dem Startbildschirm nur noch die Optionen „Foto“ und „Video“ an. Die weiteren Modi stehen über einfache Wischgesten weiterhin zur Verfügung. Mit einem einzigen Klick kann man weitere Optionen aufrufen und zum Beispiel das Format ändern.

Fotos-App: In der Fotos-App kann man ebenfalls 3D-Fotos erschaffen.

Safari: Webseiten sind jetzt vollflächig, zudem gibt es eine neue URL-Leiste, die sich am Glas-Design orientiert. Wird gescrollt, verschwindet die Leiste.

FaceTime: In FaceTime-Calls sind die Buttons jetzt auf der rechten Seite und verschwinden, wenn man spricht. Darüber hinaus wurden Gruppenanrufe besser sortiert und optimiert.

CarPlay: Das neue Glas-Design kommt auch ins Auto. Darüber hinaus gibt es neue Funktionen, unter anderem ein kompaktes Design, wenn ein Anruf eingeht. Neu sind auch Widgets, die man schon vom iPhone kennt. Live-Aktivitäten runden das Update ab. Natürlich kommen die Updates auch für CarPlay Ultra.

Telefon: Mit iOS 26 kann man ein neues Layout wählen, unter anderem sind Favoriten ganz oben angepinnt. Voicemails sind ebenfalls sofort erreichbar. Die weiteren Optionen, zum Beispiel das Zahlenfeld, bleiben über das Menü verfügbar. Des Weiteren kann man Anrufe von unbekannten Nummern still ignorieren. Mit „Hold Assist“ erkennt das iPhone, wenn man sich in Warteschleifen befindet, und kann die Hintergrundmusik ausblenden. Sobald ein Mitarbeiter abhebt, erinnert das iPhone an den Anruf.

Nachrichten: In der Nachrichten-App lassen sich fortan Hintergründe festlegen, unter anderem auch eigene Fotos. Mit Apple Intelligence können auch eigene Bilder erstellt werden. In Gruppen-Chats gibt es fortan Umfragen, um Fragen besser zu klären. Darüber hinaus erkennt die Nachrichten-App Spam und kann diesen automatisch ausblenden.

Apple Intelligence

Emojis: Mit AI kann man fortan mehrere Emojis miteinander kombinieren, außerdem kann man Ausdrücke in Genmojis nutzen. Zudem kann man im Image Playground neue Grafiken mit ChatGPT erstellen, wobei es hier deutlich mehr Stile gibt. Optional kann man auch eine eigene Beschreibung nutzen.

Live-Übersetzung: Apple Intelligence kann Nachrichten live übersetzen, zum Beispiel in der Nachrichten-App. In FaceTime gibt es Live-Übersetzungen des Gesprochenen. Bei Anrufen funktioniert das ebenfalls.

Apple Music: In der Musik-App werden Liedtexte nicht nur in andere Sprachen übersetzt, sondern auch die Aussprache angezeigt. Mit Auto-Mix kann man DJ spielen und Songs einfach überblenden. Die neuen Music Pins erlauben Favoriten am oberen Displayrand.

Karten: Das iPhone lernt präferierte Routen und zeigt diese bevorzugt an. Zudem zeigt das Maps-Widget an, wie stark frequentiert die Route gerade ist – auch wenn die Navigation noch nicht gestartet ist. Im Bereich „Visited Places“ werden Orte gespeichert, um diese später einfacher zu teilen – das ist optional.

Wallet: In den USA kann man eine Digital-ID erstellen, die als Reisepass fungiert. Ebenso gibt es ein neues Design für Flugtickets in Wallet. Mit Apple Intelligence können Tracking-Informationen zu Bestellungen direkt in Wallet eingesehen werden.

Games-App: Apple führt eine neue Games-App ein. Unter anderem zeigt die App Updates für installierte Spiele an, ebenso gibt es einen eigenen Bereich für Apple Arcade. Darüber hinaus zeigt die Games-App alle gekauften Spiele an. Im „Play-Together“-Tab kann man sich mit Freunden austauschen und diese herausfordern.

Visual Intelligence: Visual Intelligence kann fortan auch Inhalte vom iPhone-Screen erkennen und analysieren. Dabei wird jede App unterstützt. Hat man einen Screenshot erstellt, kann man mit Visual Intelligence zum Beispiel eine Jacke analysieren und nachsehen, wo man diese kaufen kann. Vorab kann man den Bereich einfach im Screenshot markieren. Event-Plakate werden automatisch erkannt und lassen sich im Kalender eintragen.