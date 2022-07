ARD Mediathek integriert ab sofort 3sat als eigenen Kanal

Ich stöbere sehr gerne in der ARD Mediathek (App Store-Link) und klicke mich gerne in spannende Dokus und Reportagen. Bevorzugt nutze ich die ARD Mediathek mit dem Apple TV auf meinem großen Samsung-Fernseher. Und mit dem Update auf Version 8.11.0 gibt es jetzt auch Zugriff auf 3sat. Weiterhin verfügbar sind die Sender Das Erste, BR, HR, MDR, NDR, Radio Bremen, RBB, SR, SWR, WDR, ONE, ARD-alpha, 3sat, Arte, KiKA, Phoenix, Tagesschau24 und Deutsche Welle.

3sat ist als eigener Kanal in der Mediathek verfügbar. Zum Start finden sich von der ARD produzierte Inhalte des Senders, wobei schon jetzt angekündigt wird, dass das Portfolio zukünftig erweitert wird.

Waterwomen als Empfehlung

Erst vor wenigen Tagen habe ich mir die NDR-Dokumentation Waterwomen angeschaut. In vier Folgen begleitet der Journalist Hennig Rütten Deutschlands erfolgreichste Apnoe-Taucherin Anna von Boetticher. „Aber noch lieber als Wettkampftauchen mag sie die Suche nach Abenteuern im Wasser. Es müssen nicht die berühmten Riffe sein, die jeder kennt, im Gegenteil: Eine Qualle, ein einzelner kleiner Fisch, ein Lichtspiel reichen, um Anna in Begeisterung zu versetzen. Ihr Lebensmotto: „Es ist nie nichts da.“ Aber sie hat auch keine Angst vor Krokodilen, Blauhaien, Schwefelwolken oder verlassenen Bergwerken.“

Mir haben die vier Folgen viel Spaß bereitet, unter anderem gibt es Hai-Begegnungen auf den Azoren, Krokodile in Mexiko, kristallklares Wasser auf Island und verwinkelte Unterwasserhöhlen direkt unter Budapest.